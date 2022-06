Manelyk asegura que fue traicionada por ex amigos de Acapulco Shore y ahora está feliz con nuevas amistades

Fue aproximadamente hace un año cuando Manelyk reveló que había dado por terminado su compromiso con su entonces novio Luis Alejandro Méndez a quien conocemos mejor como “Jawy”, ambos se conocieron en el reality show “Acapulco Shore”.

Desde entonces Mane no solo se alejo de su exnovio sino también de quienes pensó que eran sus amigos, mismos que conoció en el reality show antes mencionado, hace unos días la ahora participante de “Las Estrellas bailan en Hoy” reveló en un video para sus redes sociales que se encuentra feliz de haber depurado personas de su vida.

Fue durante su participación en “La Casa de los Famosos” cuando Manelyk reveló que su ex novio Jawy Méndez le fue infiel en varias ocasiones, además que tenía actitudes muy machistas cuando vivieron juntos, por tal razón decidió terminar la relación y compromiso matrimonial.

Aunado con la ruptura que enfrentaba, también tuvo que alejarse de Karime quien supuestamente era su mejor amiga, pues ésta siempre fue complice de Jawy pues ella apoyó al cantante urbano en todo, dando la espalda a “su comadre”.

Sin embargo, en el círculo de amigos en donde Mane se movía junto con su ex novio, estaban otros ex integrantes de Acapulco Shore, quienes al igual que Karime dieron la espalda a Mane e incluso asegura la participante de “Las Estrellas bailan en Hoy” que todos ellos sabían de las infidelidades que Jawy.

Por tal motivo, desde que terminó con Jawy, Mane optó por alejarse de todos ellos, aunque no está peleada con ninguno prefiere poner distancia de por medio pues le duele saber que mientras ella dio todo por ellos, sus “amigos” jamás la apoyaron.

“Yo para qué quiero amigos famosos mierdas que al final llevan años sabiendo que por ejemplo mi ex novio me ponía el cuerno con cada vieja que se le ponía en frente y no me decían nada y yo organizaba las cenas, iban a mi casa y yo organizaba los viajes y yo les ayudaba y yo hacía todo por ellos y fueron una mierda conmigo, no los odio no tengo problemas con ellos no nada, pero, ¿para qué quiero ese tipo de gente en mi vida?, yo depuré mucha gente en mi vida y estoy super feliz con la gente que estoy ahora”, dijo Mane en sus redes sociales