Jawy Méndez se alegra que Manelyk le haya regresado el anillo; "qué bueno ahí tengo una buena lanita ya"

Fue justamente en enero del 2021 cuando Jawy Méndez le entregó un anillo de compromiso a su entonces novia, la también ex integrante de Acapulco Shore, Manelyk González, quien en ese momento aceptó ser su futura esposa.

Sin embargo, y para sorpresa de todos, meses después la pareja confirmó su separación y con esto, los planes de boda terminaron, la separación no fue en los mejores términos pues Mane reveló que su ex le fue infiel en varias ocasiones.

En un tweet, Jawy Méndez dejó entrever que le hubiera gustado que su exnovia le regresara el anillo de compromiso ya que no se iban a casar, y parece que esta petición llegó a los oídos de la también empresaria Manelyk González.

Y es que en redes sociales ya circula una plática que Jawy sostuvo con el periodista Gerardo Escareño en la que confirma que Mane ya le regresó el anillo de compromiso, sin embargo, el ex participante de Acapulco Shore ha sido muy criticado, pues no lo bajan de patán.

Foto: Captura d epantalla

Y es que Jawy Méndez aseguró que el anillo de compromiso siempre debe devolverse cuando ya no se van a casar, y por otra parte reveló que así pudo recuperar “una buena lanita”.

“Yo no esperaba a que me lo devuelva (el anillo), sinceramente, conociendola (a Manelyk) sé que no lo iba a hacer, algo pasó por ahí que le dio en el orgullo, y que bueno, que bueno porque ahí tengo una buena lanita ya…”, dijo Jawy.