"No me termina de gustar": Pati Chapoy explota contra "La Academia 20 años"; López Gavito lo defiende

“La Academia 20 años” sigue dando de qué hablar ante la llegada de celebridades que dejaron huella en diferentes generaciones; sin embargo, no todos esperan con ansias el estreno del reality show y entre ellos destaca Pati Chapoy quien externó su descontentó y lanzó criticas al programa.

El aniversario 20 del reality show que vio surgir a estrellas de la música como Yuridia, Carlos, Myriam Montemayor y Yahir -que esta vez será el conductor- sigue causando polémica, pues algunas de las sorpresas y celebridades que participan no han sido del agrado del público.

Pati Chapoy se encuentra entre aquellos que han criticado a “La Academia”, pues aseguró que las últimas tres generaciones no han aportado a estrellas como sucedió con las primeras de las que surgieron grandes talentos: “No me termina de gustar, han inventado una cantidad de cosas de ‘La Academia’ (…) Los cantantes o cantan o no cantan y punto”.

Arturo López Gavito fue el invitado en la emisión de este martes 7 de junio en "Ventaneando", por lo que no dudó en defender al programa asegurando que el público y el entorno ha cambiado, por ello, el reality debe hacer lo mismo: "Hay oportunidades para todos".

El juez señaló que algunos de los participantes no han alcanzado la fama debido a que "no han sido tan mediáticos" como el caso de Yuridia o Carlos. Además, señaló que estar en "La Academia" y ganar es sólo el primer paso y esto no garantiza que quienes lo hacen tengan un gran éxito, como ya se ha visto con otros participantes.

Este lunes transmitió en redes sociales el primer adelanto de "La Academia" antes del gran estreno el próximo 12 de junio, en éste el público fue testigo del talento sobre el escenario de algunos concursantes como Rubí Ibarra, quien se hiciera famosa en internet por fiesta de XV años.

Ana Bárbara y Horacio Villalobos se suman al panel de jueces que ve el regreso de Lolita Cortés y Arturo López Gavito, quien durante su entrevista en “Ventaneando” reveló que algunos de los exacadémicos volverán al programa a lo largo de los conciertos, entre ellos podría estar Erasmo Catarino.

Alex Acha será el director de “La Academia” en esta ocasión, mientras que el mentor será Alex Syntek. Vanessa Claudio también estará en el famoso reality como co-conductora y William Valdés será quien informe de todo lo que suceda en redes sociales.

