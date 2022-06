“La Academia 20 años”: Lolita Cortés destroza con su crítica a Rubí, famosa quinceañera; así fue su casting

Este lunes se dio un adelanto de lo que se podrá ver en el estreno de “La Academia 20 años” y una de las participantes que acaparó las miradas fue Rubí Ibarra García, pues, además de las fuertes críticas que recibió de Lolita Cortés, el público la reconoció por la fama que ganó en redes sociales hace poco más de cinco años.

El reality show celebra su 20 aniversario y entre las grandes sorpresas se encuentra el anuncio de Yahir como conductor. Además del regreso de polémicas celebridades como profesores y jueces, entre ellos Lolita Cortés que destacó en otras generaciones debido a sus explosivas criticas contra los alumnos.

Si algo caracteriza a la talentosa actriz de teatro es su honestidad al dar sus críticas, algo que non cambiará para el aniversario de “La Academia” y lo demostró al dar su opinión sobre el casting de Rubí Ibarra García, quien pese a ello continuar�� en la competencia gracias a que consiguió inmunidad por el voto del público y llegará al primer concierto el próximo 12 de junio.

“Me sorprende muchísimo que luego de 7 mil y tantos que hicieron audición esta noche este es el ejemplo de lo que encontraron, me parece inverosímil (…) No entiendo los que escogieron este alumnado, qué esperan que diga. No, nena, no, princesa, para mí tú no debes de estar aquí”, dijo Lolita Cortés.

¿Quién es Rubí Ibarra García?

Rubí Ibarra García, de ahora 20 años de edad, ganó gran fama en redes sociales cuando en 2016 su padre compartió un video invitando “a todos” a su fiesta de XV años en su casa ubicada en el poblado de La Joya, en San Luis Potosí.

Aunque en ese momento su padre, Crecencio Ibarra, no imaginó el alcance que tendría el video, pues de inmediato se hizo viral y se creó un evento en el que más de un millón de personas afirmaba que asistiría. Finalmente asistieron poco más de 30 mil personas y la joven recibió lujosos regalos de famosas marcas de maquillaje y aerolíneas.

La joven ganó gran popularidad, pero fue esto mismo lo que logró abrumarla y durante una entrevista para TVNotas reveló haber necesitado terapia psicológica, esto debido a las burlas y comentarios que recibió de gente desconocida en redes sociales, misma que intentó contactarla en más de una ocasión.

En 2017 comenzó su carrera como cantante y fue invitada especial en Premios Lo Nuestro en Miami. Aunque su fama continuaba creciendo, Rubí decidió alejarse de los reflectores y las redes sociales para continuar con sus estudios en Comunicación y también es tiene su canal de YouTube donde comparte consejos de maquillaje.

Rubí Ibarra participará en "La Academia". Foto: Instagram @iamrubiig

