¡Está soltero! Michael B. Jordan, "el hombre más sexy del mundo", termina con su novia

Al parecer Shakira y Gerard Piqué no son los únicos que han terminado con su relación, pues una de las parejas más queridas de Hollywood también han anunciado el fin de su historia de amor: se trata de la modelo Lori Harvey y el actor Michael B. Jordan.

Fue el papá de la modelo, presentador de televisión Steve Harvey, quien dio a conocer la noticia. Sin dar más detalles, la celebridad confirmó los rumores sobre la reparación de su hija y el actor, considerado "el hombre más sexy del mundo", quienes comenzaron a salir hace un año y medio, y se convirtieron en una de las parejas favoritas del espectáculo.

"Estoy de parte de Lori, al mil por ciento. Es mi hija: la quiero y la apoyo. Estas cosas pasan. Resulta muy duro ser joven y famoso y mantener una relación sentimental. Mientras todo el mundo pueda seguir su camino es paz y sigan siendo amigos", explicó Steve en su propio programa.

Lori Harvey y Michael B. Jordan terminan su relación Foto: Especial

¿Por qué rompió Michael B. Jordan y Lori Harvey?

Steve no reveló los motivos por los que su hija y el protagonista de "Creed: corazón de campeón" dieron por concluida la relación, pero indicó que ninguno de los dos "cruzó una línea roja" para que él intervenga en el asunto, así que no le guarda rencor al antiguo novio de Lori, a quien dijo es un "buen tipo".

"No me importa lo que nadie haga, siempre y cuando no le ponga la mano encima a mi hija. Michael es un buen tipo, por lo que yo sé. Es una ruptura, estoy convencido de que ambos lo superarán. La gente pasa por ello todo el tiempo", finalizó su comentario el papá de la modelo.

La noticia tomó por sorpresa a los fanáticos de la pareja, pues a penas en marzo se habían dejado ver muy juntos, sin embargo, comenzaron a correr los rumores de una supuesta separación, y aunque muchos de sus seguidores esperaban que el alejamiento se debía al exceso de trabajo de ambos, fue Steve Harvey, quien confirmó las sospechas.