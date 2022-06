De los creadores de "Dark" llega a Netflix una serie que promete convertirse en la nueva obsesión |TRÁILER

En Netflix las producciones originales han logrado una gran popularidad y aceptación por parte del público alrededor del mundo, tal como sucede con “Stranger Things'', “Orange Is the New Black”, “Club de Cuervos”, “La casa de las flores” o títulos más oscuros y misteriosos como “Dark”.

En este sentido, de los creadores de la exitosa serie de ciencia-ficción y suspenso, “Dark”, llega a Netflix la serie “1899”, misma que promete ser la nueva obsesión de esta plataforma dedicada al contenido audiovisual.

Esta producción en serie europea de ciencia ficción fue creada por Baran bo Odar y Jantje Friese, la cual recientemente anunció el término de su rodaje y mostró dos fragmentos en teaser sobre lo que podremos ver próximamente.

¿De qué trata "1899"?

“1899” sigue la historia de un grupo de migrantes quienes abandonan Londres a bordo de un barco de vapor para iniciar una nueva vida Nueva York; sin embargo, su vida comienza a complicarse luego de que encuentran otro barco similar a la deriva en altamar, y desde ese momento inicia una pesadilla para todos los pasajeros.

Hasta el momento, se tiene previsto que esta nueva serie tenga estreno a finales de 2022, aunque la fecha aún no se ha revelado con precisión; fue protagonizada por Miguel Bernardeau, quien logró una gran popularidad con su papel como Guzmán en la serie juvenil original de Netflix “Élite”, así como Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, quien ya participó en “Dark”.

Una nueva serie en Netflix

A continuación te mostramos el teaser de esta nueva creación audiovisual que inició su rodaje el 3 de mayo de 2021 en Alemania y Londres, y que también contó con las actuaciones de Maciej Musial, Anton Lesser, Lucas Lynggaard Tønnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Martin Greis-Rosenthal, Yann Gael, Mathilde Ollivier, José Pimentão, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards y Alexandre Willaume:

