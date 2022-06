"Trabajar con él era un regalo": Raquel Bigorra, entre lágrimas, tras partida de Fer del Solar | VIDEO

Fernando del Solar falleció la mañana de este jueves, noticia que fue difundida al mediodía y que desde entonces no ha dejado de replicarse en redes sociales, pues era uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana por su carisma y siempre encontrarle el lado positivo a la vida. Raquel Bigorra, una de sus entrañables amigas lo recordó entre lágrimas.

El originario de Buenos Aires, Argentina, tenía una personalidad que prácticamente enamoraba a todo aquel que lo conoció. Para muestra basta escuchar el testimonio del actor y escritor Rodrigo Cachero, quien recordó que desde el primer día que se conocieron se tejió una amistad que duró 25 largos años.

De entre muchas de las amistadas que dejó Fernando del Solar destaca la de Raquel Bigorra, quien aseguró que tiene muchos recuerdos con él, mencionó que la noticia de su partida la tomó por sorpresa, pues ella juró que "había librado la batalla" (contra el cáncer). Incluso dijo que ella estuvo cuando le comenzó a faltar el aire y no sabía en ese momento lo que le pasaba.

"Me tocó verlo luchar... más allá de la enfermedad, que sí me tocó verla, pasarla duro, lo recuerdo con esa sonrisa y con esa alegría y galanura era un hombre tan guapo y trabajar con él era un regalo, la verdad que sí", afirmó la cubana para las cámaras de De Primera Mano.

Raquel Bigorra recuerda a Fernando del Solar como un amigo muy cercano

Raquel Bigorra aseguró que el trabajo los hizo coincidir y que esto generó que se diera una amistada cercana, pues se confesaban cosas personales como cuando se enamoró por última vez. Incluso, en un viaje que realizó a Cuba para tratar su enfermedad le hizo el favor de llevarle algunos objetos a su familia.

Fue precisamente en este recuerdo cuando Raquel Bigorra comenzó a derramar las lágrimas, pues a pesar de que Fernando Martín Cacciamani Servidio, nombre real del también actor, estaba enfermo y le dieron un mal diagnóstico lo tomó con mucho humor:

"No, el médico me dijo que ya me fuera mandando a hacer el traje, me dice, que ya tengo los días contados ¡tú crees? Fui hasta Cuba para que me digas eso y yo le decía: Fernando no le hagas caso al médico cubano, qué va a saber, tú vas a vivir muchos años", reveló la Bigorra.

Sin embargo, también dijo que a la semana de ese episodio Fer del Solar cayó enfermo en el hospital de manera grave y que, a pesar de que estuvo incluso sin hablar, fue testigo de la terapia que tomó y las ganas que le echó para salir adelante: "Y cómo de verlo de estar en una cama de hospital que no podía ni hablar, ni moverse, él se levantó y se volvió a convertir en el guapo que vemos en la foto".

