Chiquis Rivera: en bikinis y llena de LUJOS, así son sus vacaciones por República Dominicana | FOTO

Durante esta semana, la cantante, Chiquis Rivera ha estado bastante activa en su perfil personal en Instagram compartiendo fotografías y videos que demuestran lo bien que la está pasando durante sus vacaciones por los mejores destinos de República Dominicana.

Con el objetivo de celebrar su cumpleaños número 33, la hija más famosa de Jenni Rivera realizó un costoso viaje en compañía de su novio y amigos por el Caribe; sin embargo, este no fue motivo suficiente para alejarse de sus seguidores en las distintas plataformas digitales.

Así son las vacaciones de Chiquis Rivera

Ante sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, la cantante de temas como "Vas a volver" y "Horas extras" ha compartido fotografías que demuestran los lujos que se puede dar durante sus días de descanso en uno de los destinos más hermosos de todo el mundo.

Una de las fotografías que más robó suspiros es aquella en la que la joven empresaria posa desde un lujoso yate con un pequeño bikini color negro que le quedó a la perfección, pues dejó al descubierto sus tonificadas piernas y figura de infarto.

Foto: Instagram/@chiquis

Por si esto no fuera suficiente, hace unas horas, Chiquis Rivera demostró que las vacaciones no son ningún pretexto para perder el glamour pues se lució con un elegante look de noche repleto de transparencias que dejó poco o nada a la imaginación de los internautas.

Ante la fotografías, los seguidores en Instagram aseguraron que la hija de Jenni Rivera tiene una gran figura que la coloca entre las más hermosas en la industria de la música y el entretenimiento; "Bella", "Hermosa" y "Única", son algunos de los comentarios que recibe la joven en su publicación.

Foto: Instagram/@chiquis

