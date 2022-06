Super Junior estrena "Dont Wait" y se convierten en los reyes del rockabilly | VIDEO

Con 17 años de carrera, Super Junior es uno de los pocos grupos leyenda dentro del K-Pop. El grupo estrenó su nueva canción al estilo retro y con vibras parecidas a "Grease", siendo un adelanto de su próximo álbum "The Road: Keep On Going" que saldrá a la venta el 12 de julio.

Los legendarios idols se preparan para su siguiente comeback con su undécimo álbum de estudio, además darán inicio a su novena gira mundial "Super Show 9" que comenzará en Seúl con tres conciertos en fila. También anunciaron su próximo sencillo llamado "Mango".

La banda surcoreana prepara motores para su regreso, por lo que este miércoles estrenaron "Dont Wait", una de las canciones de su siguiente disco que se dividirá en dos vólumenes, el primero tendrá solo cinco canciones y el segundo se lanzará a finales de año. Super Junior revivió el estilo rocky y retro.

Super Junior viaja al pasado al estilo "Grease" con su nuevo video

Con chaquetas de cuero y peinados retro, Super Junior sorprendió con su canción rockabilly "Dont Wait", los reyes del K-Pop se perfilaron en una competencia de baile y canto al estilo "Vaselina" con un video lleno de comedia que caracteriza al grupo. La intención de todos los integrantes es conquistar a una misteriosa mujer.

El video ya cuenta con más de 100 mil reproducciones en YouTube a poco tiempo de haber sido estrenado, además, se volvieron tendencia en las redes sociales en apoyo al lanzamiento. Las llamadas ELF disfrutaron del estilo juvenil con una canción pop de verano súper pegadiza.

Además de mostrar sus mejores pasos de baile, su imagen de chicos malos y revivir la esencia de la época retro, Super Junior sorprendió a sus fans con la caracterización de uno de sus integrantes como la chica que aparece en el video, pues a pesar de sus apuestas, fue el líder del grupo quien se disfrazó en "Dont Wait".

