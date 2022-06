“La Bebeshita” admite que no canta y revela por qué lo sigue haciendo: VIDEO

Daniela Alexis Barceló Trillo, quien es mejor conocida como “La Bebeshita”, generó una gran controversia en redes sociales debido a que admitió que no tiene talento para el canto, además, señaló cuál es el motivo por el que sigue desarrollando una carrera dentro de la música, por lo que sus declaraciones generaron todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Toda esta nueva polémica de la conductora de “Venga la Alegría Fin se Semana” comenzó debido a que realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram donde aseguró que podían preguntarle cualquier cosa ya que estaba dispuesta a contestar todo. Una de las primeras preguntas que sus seguidores le hicieron fue para saber si había playback en sus presentaciones como cantante, por lo que sin ningún tipo de problema señaló que sí y hasta reconoció que no era buena cantando, pero que lo hacía solo por diversión.

“Por supuesto bebé, ¿qué piensas? ¿qué canto? Por su puesto que no, yo solo hago música para divertirme, para pasarla bien, para cantar, para bailar y porque me gusta”, fue la respuesta de la polémica ex participante de “Enamorándonos” y “MasterChef Celebrity”.

Tras estas declaraciones, “La Bebeshita” se convirtió en blanco de todo tipo de críticas por parte de sus detractores, quienes aseguraron que “no les sorprendía” que no cantara, además, se burlaron de ella por auto sabotear su carrera en la música, sin embargo, sus fieles seguidores salieron en su defensa y aseguraron que todo había sido una respuesta llena de sarcasmo por parte de la conductora.

“La Bebeshita” se gana el odio del público

Hasta hace unas semanas, “La Bebeshita” era una de las personalidades más queridas de la televisión mexicana, sin embargo, en los últimos días parece estar empeñada en convertirse en una de las celebridades más odiadas debido a que, para empezar, hizo llorar a un niño con el que competía en “¡Quiero bailar!”, el reality show de baile de “Venga la Alegría”, por lo que fue expulsada del concurso, posteriormente, se encargó de tensar aún más la relación con sus seguidores al asegurar que no le importaba su opinión sobre su apariencia física y por si fuera poco, ahora se encuentra en el ojo del huracán al asegurar que siempre hace playback, lo cual, fue considerado como una auténtica falta de respeto para sus fans.

