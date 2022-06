“Me los han besado”, así respondió “La Bebeshita” a fuertes críticas por sus pies: FOTOS

Daniela Alexis Barceló, quien es mejor conocida como “La Bebeshita”, se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que recibió todo tipo de críticas por el aspecto de sus pies y la conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” no se quedó callada y salió a enfrentar a sus detractores, por lo que en esta ocasión te contamos todo lo que pasó en este nuevo desencuentro entre la también cantante y sus seguidores.

Esta nueva polémica protagonizada por la ex participante de “Enamorándonos” y “MasterChef Celebrity” se originó debido a que publicó una fotografía en la que evidenció que todo el día estuvo en sandalias y pijama debido a que tenía malestares estomacales, sin embargo, lo único que llamó la atención fue el aspecto de sus pies y por ello comenzó a recibir todo tipo de críticas por parte de sus fans.

“Qué feos pies”, “Por qué tienes chuecos los dedos del pie” y “Creí que solo yo tenía feos los pies” fueron algunos de los comentarios que le llegaron a la conductora pues ella misma los exhibió, asimismo se mostró molesta porque en pleno 2022, las personas “siguen criticando cuerpos que no son suyos”.

No conforme con esto, “La Bebeshita” generó una mayor controversia y publicó diversas historias donde aseguró que pese a las críticas hay personas a las que les parecen fascinantes sus pies y hasta presumió que pagan por verlos en su perfil de OnlyFans, no obstante, cerró sus videos asegurando que ninguna de estas críticas le importan.

“Todos los que están criticando mis pies, ¿adivinen qué? La gente me pide mis pies y me pagan por enseñar mis pies así que me pueden pagar en mi OnlyFans porque mucha gente me pide que los enseñe. La verdad es que sé que no son hermosos, pero me gustan mis pies y la verdad es que me los han besado. Yo digo que es de gustos, pero me da igual si no les gusta, me vale” señaló la también cantante”.

“La Bebeshita” tensa relación con sus seguidores

Desde que debutó en televisión, “La Bebeshita” cautivó al público gracias a su belleza y sobre todo por su simpatía, sin embargo, en las últimas semanas la conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” ha tenido diversos desencuentros con sus seguidores que la han hecho posicionarse en el ojo del huracán y todo empezó debido a que hizo llorar a un niño que era su compañero en el reality ¡Quiero bailar!” del cual fue expulsada por no haberse aprendido la coreografía y por mostrar poco interés en la competencia.

Tras estos hechos, “La Bebeshita” recibió todo tipo de críticas, sin embargo, más allá de tratar de arreglar las cosas, la cantante se ha mostrado despreocupada por las opiniones que ha generado su actuar.

SIGUE LEYENDO:

"La Bebeshita" se luce en ajustado vestido de terciopelo rojo; así deslumbró en TikTok | VIDEO

"La Bebeshita" eleva la temperatura vestida de ángel | FOTO