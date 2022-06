“La Bebeshita”: Este es el humilde trabajo que tenía antes de ser famosa

Daniela Alexis Barceló Trillo, quien es mejor conocida como “La Bebeshita”, casi no suele hablar de su vida personal, sin embargo, hace apenas unas horas hizo una revelación con la que permitió conocer a qué se dedicaba antes de brillar en la televisión y alcanzar la fama por lo que en esta ocasión te contamos todo lo que dijo la bella y carismática conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana”.

Esta revelación de “La Bebeshita” fue difundida a través de diversas historias publicadas en su perfil oficial de Instagram donde señaló que regresó a su antiguo centro de trabajo y quiso contar una situación que le pareció un tanto curiosa que vivió cuando trabajaba como mesera de una conocida cadena de restaurantes.

“Bebés, les voy a platicar algo súper rápido pero que me da mucha risa, yo cuando tenía como 18 años y trabajaba en Hooters y venía un señor siempre, venía solo y creo que solo pedía un vino y unas alitas y ya como dos veces a la semana, o sea cuando tenía 18 años, ya pasaron como diez años y el señor, acabo de venir a donde yo trabajaba y el señor sigue viniendo desde hace diez años y no se ve tan grande, me da mucha risa, ¿creen que me reconozca”, fueron las palabras de “La Bebeshita”.

Cabe mencionar que, “La Bebeshita” no ofreció más detalles de su antiguo empleo, por lo que se desconoce por cuánto tiempo permaneció en ese empleó y cuánto es lo que ganaba, sin embargo, se sabe que tiempo después conoció a la fallecida Magda Rodríguez, a quien considera como su “hada madrina” debido a que fue ella quien vio todo su potencial y la lanzó al estrellato gracias a “Enamorándonos”.

"La Bebeshita" ha brillado gracias a su carisma. Foto: IG: alexissoy

Es importante mencionar que “La Bebeshita” ha señalado que sus inicios en la televisión fueron verdaderamente complicados ya que hubo un tiempo en el que ni siquiera le pagaban, no obstante, todo cambió cuando tuvo la oportunidad de demostrar todo su carisma en “Enamorándonos”, el programa que marcó el inicio de su exitosa carrera artística.

Actualmente, “La Bebeshita” tiene 31 años y es conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana”, además, fue una de las participantes más carismáticas de Masterchef Celebrity y también tuvo la oportunidad de brillar como “Nana” en la edición “Junior” del famoso reality show culinario de TV Azteca y por si fuera poco también se ha dado tiempo de desempeñarse como cantante.

