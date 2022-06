Irina Baeva regaña a Gabriel Soto frente a la prensa y en VLA la destrozan: "Ridícula, payasa"

Una de las parejas del mundo del espectáculo que más son seguidas por la prensa rosa es sin duda la que forman Irina Baeva y Gabriel Soto, pues después de mucho tiempo de relación, están por contraer nupcias; sin embargo, también han sido blanco de críticas como la que se llevó la actriz tras regañar su prometido frente a los medios, lo que hizo que la llamaran "Ridícula y payasa".

Tras ser captados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) les preguntaron por los preparativos de la boda, misma que han tenido que posponer por problemas como la pandemia del Covid-19 y los recientes actos bélicos entre Rusia y Ucrania; la familia de Irina no ha podido salir de la nación gobernada por Vladimir Putin.

Con evidente molestia, pero sin ser grosera, Irina Baeva les dijo a los reporteros que no ha cambiado nada en lo absoluto por lo que los planes siguen en pie. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando preguntaron su destino, pues ella se negó a responder alegando que "todo quieren saber".

A pesar de esto Gabriel Soto no encontró ningún problema en responderle a la prensa rosa, lo que le costó un severo regaño frente a las cámaras: "Sí, vamos a trabajar. Vamos a un evento de Univisión. Bueno es un evento de la empresa" (esto en Miami, Florida). De inmediato lo interrumpió su prometida: "No les digas, todo lo quieren saber y tú todo lo cuentas. Ninguna intriga tiene", mencionó.

Irina Baeva y Gabriel Soto han pospuesto varias veces su llegada al altar (Foto: Instagram @irinabaeva)

¿Qué fue lo que dijeron en Venga la Alegría?

Después de presentar la nota, la periodista Flor Rubio no se aguantó las ganas y tildó a Irina Baeva de "payasa", pues no le pareció que le impidiera a Gabriel Soto responder las preguntas de los reporteros. "¿Cómo por qué no?... que lo deje hablar", dijo la periodista desde el programa Venga la Alegría.

Aunque sus compañeros prefirieron tratar el hecho de que la pareja viaja mucho a lugares extravagantes y cómo lo logran hacer, las redes sociales apoyaron la observación de Rubio al señalar que además de "payasa", la joven de origen ruso también es una "ridícula" por su comportamiento.

"Payasa ridícula que no se le olvide que gracias al público es lo que es", "Se dio a conocer por quita maridos, ni quién se de cuenta que existe jajaja pobre ridícula" y "Una cosa es ser ridícula otra es ser payasa pero Irina como es experta en romper todo tiene ambas", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

