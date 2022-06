Irina Baeva da clases de moda en vestido de red y licras | FOTOS

Irina Baeva dejó claro que es una auténtica fashionista, pues desde las calles de Nueva York se lució con un look arriesgado y juvenil, en el que combinó licras y top con un revelador vestido de red con el que dio clases de moda y lució cuerpazo, recibiendo miles de "likes".

Baeva, de 29 años y originaria de Rusia, se ha convertido en una de las artistas favoritas de las telenovelas y las redes sociales, principalmente Instagram, plataforma donde comparte una gran cantidad de fotos y videos, y a la fecha cuenta con 3.6 millones de fans.

Irina Baeva se luce desde Nueva York en vestido de red

Fue este miércoles cuando la prometida del actor Gabriel Soto compartió con sus admiradores una serie de imágenes que fueron tomadas en su más reciente viaje a Estados Unidos, en las que dejó ver su esbelta y curvilínea figura con un arriesgado atuendo que causó impacto entre sus admiradores.

La actriz impone moda en atrevido look. Foto: IG @irinabaeva

"Happiness in one word - for me it’s NEW YORK" (La felicidad en una palabra - para mí es Nueva York", fue la frase con la que Baeva compartió la serie de instantáneas en las que se le ve posando con un conjunto negro de estilo deportivo, que combinó con una pieza tejida y cinturón grueso con hebilla dorada.

Para complementar el atuendo, Irina combinó su vestido con flecos en la parte inferior, con botines negros y una costosa bolsa de la marca francesa Yves Saint Laurent, demostrando que además de su gusto por la moda, prefiere las firmas de lujo, como ya lo ha dejado ver con otros accesorios.

La actriz de ojos azules es originaria de Rusia y llegó a México en el año 2012. Estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y su debut en la pantalla chica se dio en la telenovela "Muchacha italiana viene a casarse", donde compartió créditos con otra actriz que impacta con sus looks de playa, la cubana Livia Brito.

Irina se lució desde las calles de Nueva York. Foto: IG @irinabaeva

