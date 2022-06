¿Mariazel saldrá de “Reto 4 Elementos” tras dar positivo a Covid-19? Esto es lo que se sabe

Mariazel causó una gran preocupación entre sus fans al confirmar que dio positivo a Covid-19 por primera vez en lo que va de la pandemia, afortunadamente, ella misma señaló que no hay de qué preocuparse debido a que el virus no ha provocado síntomas graves, no obstante, sus seguidores se mostraron desconcertados sobre su futuro en “Reto 4 Elementos”, el reality show que se estrenará este lunes 27 de enero a través de la señal de Unimás de Estados Unidos, por lo que a continuación te diremos todo lo que sabemos al respecto.

Fue a través de diferentes historias compartidas en su perfil de Instagram donde Mariazel confirmó su contagio de Covid-19, sin embargo, como se mencionó antes, señaló que la enfermedad no la ha impactado tan fuerte por lo que se encuentra estable.

“Di positivo a Covid-19, estoy bien, tengo los síntomas normales, estoy en casa y espero recuperarme muy muy pronto así que ahora a guardarme, no me había dado nunca, es la primera vez y bueno ahí voy, me están cuidando mucho así que todo bien, besos”, fueron las palabras con las que Mariazel confirmó su contagio.

¿Mariazel abandonará el “Reto 4 Elementos”?

La inquietud por saber si Mariazel abandonará el “Reto 4 Elementos” surgió gracias a que el domingo 26 de junio se ausentó de “Más Deporte”, otro de los espacios en los que tiene participación, sin embargo, se sabe que no ocurrirá lo mismo con el reality show conducido por Montserrat Oliver debido a que este programa ya fue grabado desde hace un par de meses, por lo que se verá en la pantalla no será en tiempo real.

La tercera temporada de “Reto 4 Elementos” se estrenará este lunes 27 de junio a través de la señal de Unimás en Estados Unidos y hasta donde se sabe, se tiene contemplado que sea hasta el mes de agosto cuando sea transmitido en territorio mexicano.

En cuando a la participación de Mariazel en el "Reto 4 Elementos", se sabe que formará parte del equipo de “Comediantes” donde competirá codo a codo con Archie Balardie, Ceci flores y Sergio Ochoa. Cabe mencionar que la también actriz es una de las favoritas para llevarse el título debido a que es sumamente competitiva y en más de una ocasión ha dado muestra de sus habilidades físicas, no obstante, la competencia no solo dependerá de ella ya que habrá algunos retos que son calificados en equipo.

