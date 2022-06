Kim Kardashian vuelve a bajar de peso en poco tiempo y desata rumores sobre su salud | FOTO

Kim Kardashian, de 41 años, de nueva cuenta se encuentra en la mira de todos, pues volvió a bajar aún más de peso en un lapso muy corto, por lo que los profesionales de la salud han externado su preocupación de que los fans de la socialité hagan regímenes de alimentación muy estrictos sólo para parecerse a ella, así como de que se encuentre realmente bien de salud.

Anteriormente recibió críticas porque eligió un estilo clásico y emblemático para la Gala del Met, sin embargo, lo que en un principio eran halagos, se convirtieron en críticas cuando la modelo reveló que bajó 7 kilos para poder usar el mítico atuendo.

Usó el mismo vestido que Marilyn Monroe. Foto: Especial.

Kardashian compartió que está contenta con su transformación de salud, pero enfatizó que no está tratando de bajar más peso: “Tengo más energía que nunca. Corté tanta azúcar. Mucha comida chatarra que estaba comiendo. Ni siquiera me di cuenta. Muchos alimentos fritos. Y cambié por completo mi estilo de vida", explicó. No está claro cuántos kilos ha bajado y algunos internautas dudaron de que se sienta bien.

Kardashian había dicho anteriormente que cortó el azúcar y los carbohidratos durante "casi un mes", pero fue cuestionada por muchos, entre ellos algunos expertos, ya que aseguran que recortan mucho los carbohidratos puede ser perjudicial, aunque en realidad no se sabe el plan de comidas completo de la modelo.

Luce una figura mucho más esbelta. Foto: Especial.

Recomiendan no seguir sus dietas

Los expertos aseguraron que puede llegar a ser peligroso bajar tan rápido de peso, además de que presumir en redes, teniendo tanto alcance, puede llegar a dar ideas incorrectas a sus fans, en especial entre los más jóvenes.

En los Estados Unidos, se estima que entre 5 y 10 millones de mujeres sufren trastornos alimenticios, según la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas. El Informe de Belleza y Confianza de Dove Global Girls descubrió que casi la mitad de las niñas con baja autoestima dicen que hacen todo lo posible para parecer modelos y celebridades.

