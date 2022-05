Kim Kardashian es criticada en redes tras revelar que bajó 7 kilos para usar el vestido de Marilyn Monroe

Kim Kardashian eligió un estilo clásico y emblemático para la Gala del Met, causando sensación en internet una vez más al portar el lunes por la noche uno de los vestidos más famosos de Marilyn Monroe. Sin embargo, lo que en un principio eran halagos, se convirtieron en críticas cuando la modelo reveló que bajó 7 kilos para poder usar el mítico atuendo.

En 2016, el vestido que usó Monroe al cantar sensualmente “Happy Birthday” al presidente John F. Kennedy en 1962, fue adquirido por el museo en una subasta por casi 5 millones de dólares. El vestido de tono crudo tiene más de 2 mil 500 cristales cosidos a mano. Es tan entallado, que a Monroe se lo tuvieron que coser para cerrarlo cuando ya lo tenía puesto.

La celebridad fue la última en desfilar por la alfombra roja de la Gala del Met acompañada por Davidson. Kardashian tiñó su cabello de rubio platino para emular a Monroe, aunque en su caso lo llevaba muy bien recogido en un moño, en vez de la característica melena con volumen de la actriz.

Foto: Especial.

Le llovieron críticas a Kim

En redes sociales, tanto expertos de la salud como internautas aseguraron que bajar de peso sólo para encajar en un vestido fue irresponsable y manda un mensaje equivocado a las fanáticas más jóvenes de la también empresaria.

“Me imaginé que podría ser más pequeña en algunos lugares donde ella era más grande y más grande en lugares donde ella era más pequeña. Entonces, cuando no me quedó bien, quise llorar porque no se puede modificar en absoluto”, aseguró Kim para Vogue, por lo que hizo fue entrar en un régimen alimenticio muy estricto para poder bajar de peso en sólo tres semanas.

“Es tóxico. Enmarcar la pérdida de peso extrema como una decisión racional envía a mujeres y hombres el mensaje de que deben cambiar sus cuerpos y sufrir por la moda si esperan ser dignos de admiración y elogio”, fue lo que opinó la escritora y editora de revistas de moda Emily Cronin, para la revista Elle.

