¿Karol G eres tu? Esta mujer es IGUALITA a la "Bichota" | VIDEO

Sin duda alguna en los últimos años, una de las mujeres más famosas y exitosas del momento es Karol G quien ha impuesto moda con su larga cabellera azúl y sus vistosas uñas de “bichota”.

Debido a lo anterior es que más de una ha tratado de imitar a la intérprete de “Tusa”, sin embargo, hay una joven llamada Dayana Álvarez originaria de Colombia quien ha llamado la atención de la propia Karol G pues ésta asegura que su fanática es muy parecida a ella.

Dayana estuvo en entrevista con Telemundo y ahí reveló cómo fue su experiencia al conocer a su ídola Karol G en una de las visitas que tuvo la famosa cantante en Medellín.

“Yo me mantengo muy pendiente de las historias de ella, entonces yo vi que en la historia como había sacado ‘Provenza’, ella dijo ‘voy a estar en Medellín en Provenza’, y yo dije ‘ésta es mi oportunidad’. Llegó Karol G y al final del show me dice ‘mi reina usted está muy parecida a mí. Qué miedo, a mí me ven y me dice 'su cara es igualita’” dijo Dayana