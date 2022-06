Nodal se olvida de Belinda; aparece con nuevo tatuaje, ¿dedicado a su novia Cazzu?

Christian Nodal no deja de dar de qué hablar, pues ahora que supuestamente ha iniciado un romance con la rapera Cazzu, se ha especulado que se hizo un tatuaje en su honor, algo que muchos consideran que sería una relación seria, pues los fans recalcan que se realizó varios diseños cuando se enamoró de su exnovia Belinda.

A pesar de que Nodal sigue triunfando con sus éxitos musicales del regional mexicano, el cantante ha declarado que está viviendo un momento personal muy difícil, pues además de tener que superar su ruptura con la protagonista de "Bienvenidos a Edén", también ha enfrentado la enfermedad de su mamá, Cristy Nodal.

¿Nodal se hace nuevo tatuaje en honor a Cazzu?

De acuerdo a muchos especialistas de lenguaje no verbal y comportamiento, el intérprete de "Botella tras botella" y "Ya no somos ni seremos", está haciendo este cambio de imagen, no sólo porque le gusten los tatuajes, sino porque también reflejan el estado anímico y mental en el que está actualmente, por ello se hace diseños que tengan un significado muy especial para él.

Después de que se hiciera viral un video en el que está besando a Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, antes de que ella subiera al escenario en Bolivia; Nodal compartió en sus historias de Instagram una foto en la que dejó ver un nuevo tatuaje que desató las especulaciones sobre si se lo había hecho en honor a la rapera argentina.

Nodal muestra su nuevo tatuaje Foto: Captura de pantalla

El cantante originario de Sonora presumió a sus más de 9.3 millones de seguidores el diseño de la palabra "Amor" que se hizo arriba de la ceja. Inmediatamente, muchos de sus fanáticos y de la cantante argentina comenzaron a indicar que se lo había hecho en honor a la intérprete de éxitos como "TURRA" y "Maléfica", con quien al parecer habría iniciado una relación tras terminar con Belinda, con quien se había comprometido.

No obstante, los admiradores que siguen desde hace tiempo al nuevo ídolo del regional mexicano indicaron que ese tatuaje ya lo tenía desde hace unos meses, incluso antes de hacerse la ilustración que cruza toda su cara y que causó mucha polémica. En tanto, Christian Nodal no se ha pronunciado sobre su supuesta nueva relación, mientras que Cazzu ha negado rotundamente que sea su novia.

