Christian Nodal cuenta la VERDADERA razón por la que se tatuó la cara y deja a más de uno callado

El regional mexicano ya no es como antes, sus personajes han cambiado, los sonidos se han fusionado, las mezclas que antes eran imposibles ahora suman millones de reproducciones, los artistas visten de colores extravagantes y los intérpretes están llenos de tatuajes.

Uno de los más populares y que se ha convertido en un personaje recurrente de las noticas mediáticas es Christian Nodal, quien ha desafiado a sus propios miedos para convertirse en un ídolo de masas.

Algo que le han criticado al sonorense es su afinidad a los tatuajes, empezó por uno en el brazo, se trataba de un león que representaba el rey de todo, pero cuando pidió a Oliver Venegas su tatuador y amigo que empezara a hacer algunos en lugares más visibles se negó argumentando que era una figura pública.

El intérprete de “Ya no somos ni seremos” confesó que decidió seguir con su idea de los tatuajes hasta llevarlos a la cara porque lleva sus pasiones a otro nivel y que aunque parece que es algo más extremo simplemente está en busca de su propia identidad, convirtiéndose en un joven de gustos musicales diversos que no encasilla en un solo género su esencia, según dijo la revista Lifeandstyle es un vaquero, roquero y rapero con raíces en lo regional

Oliver Venegas el artista detrás del arte de Nodal le ha llevado acabo todos los que porta en la actualidad, desde el que está en su cuello con el título de su segundo material discográfico “Me dejé llevar”, hasta los que tiene en las manos y en la cara.

Para Nodal no es un problema lucir diferente a los otros exponentes, pues al final conoce su personalidad y no desea reprimirla, no espera ser todo lo que buscan de un artista grupero y de mariachi, se concentra en crear esos temas que llegan al corazón de quien lo escucha.

Alguno de los tatuajes. IG/@nodal

