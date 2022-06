Chiquis Rivera y el arriesgado jumpsuit negro con el que cautivó a sus fans | VIDEO

Chiquis Rivera se robó las miradas en su más reciente show, y no sólo por sus canciones que interpretó y celebrar su cumpleaños con sus fans, también por el look que eligió para cautivar a sus admiradores, pues se lució en un arriesgado jumpsuit negro con el que dejó sin aliento a más de uno.

La hija de la fallecida cantante, Jenni Rivera, hoy se posiciona como una de las más exitosas representantes femeninas del género banda y regional, y también como referente e ícono de moda para chicas curvy, pues la intérprete ha dejado claro que se siente orgullosa y empoderada con su silueta.

Chiquis Rivera cautivó en arriesgado jumpsuit negro

La intérprete es muy activa en sus redes sociales, y fue en Instagram donde compartió un video del concierto que ofreció en la ciudad de Fort Worth, Texas, en los Estados Unidos, para el que eligió un enterizo negro que destaca por su diseño de zonas abiertas y un atrevido escote.

"Mis Boss Bees me hicieron llorar este fin de semana. Gracias por tanto amor….. gracias por existir. Los amo! @bossbeenation Siempre me la paso de lo mejor con ustedes. Me hacen feliz", escribió Chiquis en su cuenta de la popular plataforma, pues sus fans le prepararon una sorpresa para celebrar su cumpleaños.

La hija de la Diva de la Banda, que declaró recientemente que su madre la acompaña en sus conciertos, hoy deja ver a través de su cuenta de Instagram, donde la siguen 5.3 millones de fans, que se encuentra lista para seguir con los shows de su más reciente disco "Abeja reina", luego de cancelar algunos por una enfermedad.

No es la primera vez que la cantante, que cumplirá 37 años el próximo 26 de junio, causa polémica por sus atrevidos looks, y sin duda con su arriesgado jumpsuit dejó claro que no teme a probar con todo tipo de atuendos y sobre que rompe con los estereotipos de una figura muy esbelta.

