Espíritu de Jenni Rivera se apodera del cuerpo de Chiquis cada que canta en un concierto, afirma: VIDEO

Este próximo 9 de diciembre, se cumplen 10 años desde el fatídico accidente aéreo que cobró la vida de Jenni Rivera y algunos de los integrantes de su equipo de trabajo, y aunque muchas son las versiones que aseguran que “La Diva de la banda” aún sigue con vida, en realidad es quienes han padecido y luchado con su ausencia son sus hermanos e hijos.

Y justamente en exclusiva para El Heraldo de México, platicamos con Chiquis sobre su famosa madre y cómo es que ha vivido la ausencia de Jenni Rivera desde aquel 9 de diciembre de 2012.

En entrevista para Conexión Heraldo, Chiquis asegura que el mayo legado que le dejó “La Diva de la banda” ha sido sus hermanos pues dice que ellos son su todo, su fuerza y su madre le inculcó que debía ser su ejemplo.

Por otra parte, Chiquis abrió su corazón y reveló que no ha sido fácil vivir estos 10 años sin su madre, pero le ha ayudado a sobrellevar este tiempo el mantenerse ocupada, sin embargo, asegura que sigue sin creer que su mamá ya no esté con ellos.

Desde la muerte de “La Diva de la banda”, se ha dicho que su alma en pena ha tratado de hacerse presente de una u otra forma, sin embargo, Chiquis que ella solo ha soñado con su madre 3 veces en 10 años y a diferencia de otras personas cuenta que no se le ha manifestado.

Pese a que su madre no se le ha manifestado como tal, Chiquis cuenta a El Heraldo de México que cuando se sube a un escenario a presentar su show, siente que su mamá se apodera de ella y se mete a su cuerpo pues cree que “La Diva de la banda” extraña los escenarios.

“Ene Estos 10 años la he soñado 3 veces y me pongo muy triste días después yo creo que por eso ya no se me aparece tanto ya, pero sí la siento en mis conciertos en vivo, la siento, siento como que está conmigo, siento como que ella extraña los escenarios y está no sé ni explicarlo, la verdad, no sé la siento como que de cierta manera como que se mete en mi y ella está cantando, es algo raro y sé que suena un poco loco pero no sé no tengo ni las palabras para explicarte eso pero no puedo decir que se me apareció o que escucho cosas en la casa, nada de eso es más de yo sé que está” dijo Chiquis para Conexión Heraldo