Shakira en bikini: Los looks más sensuales con los que demuestra que "las caderas no mienten" | FOTOS

La colombiana más exitosa y guapa del momento ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas debido a que se especula que su pareja, el futbolista Gerard Piqué, le fue infiel.

No obstante, Shakira y Piqué fueron captados juntos hace poco, por lo cual, la supuesta infidelidad podría ser solo una mentira. En cualquier caso, queda claro que la también compositora es una de las mujeres más deseadas del mundo de la farándula, por lo cual, en caso de que el rumor se confirme, lo más probable que sus fans le den todo su apoyo.

Por su parte, Piqué habría arriesgado el amor de una de las intérpretes más bellas de las últimas décadas, quien además de contar con varios éxitos musicales, se ha posicionado como la reina de los looks más sensuales.

Prueba de ello es el seductor vestido entallado que lució en el Festival de Cannes 2022, aunque esto es solo una probadita de la sensualidad que tiene la colombiana, quien además ha demostrado un singular gusto por los bikinis con flequillos.

Shakira sabe lucir increíble en la playa

Este look playero, además de estar muy de moda, se conjunta con un color neón vibrante que hace que las caderas de Shakira resalten aún más, volviéndola la reina de la playa.

Y es que a pesar de que la hermosa colombiana tiene dos hijos con el polémico futbolista, su cuerpo sigue siendo la figura del deseo de muchos de sus fans, quien ven en ella al estereotipo de la mujer perfecta.

Shakira es una de las colombianas más reconocidas en el mundo

No obstante esto no siempre fue así, pues recordemos que en repetidas ocasiones Shakira ha contado a la prensa que de pequeña no se sentía la niña más bonita de su salón y de hecho, fue discriminada por su físico.

Pero ahora, esos recuerdos han quedado en el pasado, ya que Shakira es considerada una de las mujeres más sexys de la farándula.

¿Con cual look playero crees que luce más linda Shakira?

Además de su belleza, Shakira cuenta con un gran corazón, ya que se distingue por apoyar a distintas causas benéficas y cuenta con su propia fundación llamada como uno de sus primeros álbumes: Pies Descalzos.

Con el lanzamiento de su último sencillo, la intérprete de 'Si te vas' dejó en claro que es otra de las famosas que, al igual que los buenos vinos, los años le sientan de maravilla.

