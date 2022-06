Efeméride: Cumple 36 años Richard Madden, famoso por participar en GOT; 5 fotos que demuestran que es un galán de Hollywood

Richard Madden es un actor escocés, nacido y criado en Renfrewshire, cerca de Glasgow, Madden saltó a la fama en 2011 por su interpretación de Robb Stark en las tres primeras temporadas de la serie dramática de fantasía Game of Thrones. Hoy es su cumpleaños 38 y te contaremos un poco de él.

Nació en Escocia el 18 de junio de 1986 y siempre tuvo la pasión por la actuación, pero era un actor desconocido hasta que en 2011 fue seleccionado para interpretar a “Rob Stark” en “Game of Thrones”. Este proyecto le valió para darse a conocer en Hollywood y para interpretar en el año 2015 el papel de Príncipe en “The cinderella” y más series.

En 2018, Madden fue aclamado y reconocido por su interpretación del sargento David Budd, un veterano de guerra y oficial de protección principal, en la serie de suspenso de la BBC Bodyguard. Su carrera está en pleno ascenso, pues recientemente se unió al universo Cinematográfico de Marvel con “Ikaris”, en “The Eternals”.

Es un actor con consciencia de clase

Madden también ha sido aplaudido por algunos sectores, pues ha insistido en que siente orgullo de venir de la clase trabajadora y dijo que su conciencia social está provocada por la desigualdad en la educación y la falta de oportunidades creativas para los niños con pocos recursos.

Desde 2019 se la pasa viajando entre Londres y Los Ángeles debido a que tiene muchos proyectos. Pero no está fuera de la polémica, ya que han llegado a cuestionar sus relaciones amorosas y sexualidad, pero él sólo ha dicho: “Yo mantengo mi vida personal como algo personal”. Pero se sabe que entre 2012 y 2015, salió con la actriz Jenna Coleman. Desde 2017 hasta enero de 2019, mantuvo una relación con la actriz Ellie Bamber.

En 2019, Madden fue reconocido con el premio GQ Men of the Year por Hugo Boss Most Stylish Man. También fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time en el mismo año.

