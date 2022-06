Victoria Ruffo OBLIGÓ a José Eduardo a disculparse con su papá Eugenio Derbez, ¿Por qué?

Por todos es bien sabido que la relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, desde que se separaron no ha sido nada buena, sin embargo, la reina del melodrama mexicano siempre le ha dado su lugar como padre de José Eduardo y ha hecho que el joven actor lo respete, pese a todo.

Y es que José Eduardo Derbez es una persona que muy pocas veces se enoja, pero cuando lo hace, asegura que es muy hiriente, por lo que ha hecho fuertes reclamos a su famoso padre.

Fue en una entrevista que José Eduardo dio a Mara Patricia Castañeda en 2021, donde platicaron de cómo ha sido la relación con su papá Eugenio Derbez sobre todo durante las grabaciones del reality show de “De viaje con los Derbez”.

Fue justamente en una de las grabaciones de la primera temporada de este reality show, en donde en una actividad de papá e hijos, José Eduardo explotó en contra de su famoso padre.

Todo comenzó cuando Eugenio Derbez pidió a José Eduardo invitar a su entonces cuñado Mauricio Ochmann a dicha actividad, sin embargo, el actor prefirió no ir, pero a lo largo de la noche el patriarca de la familia Derbez recibió un mensaje de Aislinn haciendo un reclamo.

Fue entonces, que Eugenio Derbez reclamó a su vez a José Eduardo, éste se encontraba sensible y explotó en contra de su padre, y aunque su hermano Vadhir le pedía tranquilizarse, éste no lo hizo, luego de terminar sus reclamos el conductor de “Miembros al aire” salió a fumar un cigarro.

Luego de los reclamos de José Eduardo a Eugenio Derbez, el joven actor llamó a su mamá para contarle lo que había sucedido, y aunque Victoria Ruffo entendió que su hijo tenía la razón, lo obligó a disculparse con quien fue su pareja por algunos años.

“Me salí, me fumé un cigarro, le marqué a mi mamá y le dije: ‘mamá estoy hirviendo’ le conté a mi mamá y me dice: ‘pues me vale, es tu papá, te regresas y le pides disculpas, no tenías por qué haberle hablado así’ y yo le dije no entiéndeme, y ella: ‘no, te entiendo, de hecho la razón la tienes tú pero no le hables así”, contó José Eduardo Derbez