"Fuimos novios en algún momento", Edén Muñoz revela cómo fue que conoció a Yuridia y lo "difícil" que fue trabajar con ella: VIDEO

Sin duda, Yuridia es una de las cantantes más talentosas de nuestro país, no por nada es llamada “la voz de un ángel”, debido a esto, la sonorense se ha dado el lujo de cantar los ritmos que quiera; pues recientemente acaba de sorprender a su público con un disco de regional mexicano.

Dicho material estuvo bajo la producción de Edén Muñoz, quien fuera vocalista de Calibre 50 y justamente es él quien en una reciente entrevista compartió cómo fue su experiencia de trabajar a lado de la ex académica.

En entrevista para Radio Show, el compositor y cantante reveló que antes de que comenzara a trabajar con Yuridia recibió muchas advertencias sobre ella pues aseguraban que además de ser payasa era muy difícil trabajar a su lado.

Sin embargo, Edén asegura que cada quien habla “de cómo le va en la feria”; pues aunque en un principio la sonorense sí se portó de una manera difícil, Edén se encargó de bajarle los humos.

Todo inició cuando Yuridia quería hacer las grabaciones donde ella necesitaba, sin embargo, Edén la convenció para que fueran en Mazatlán pues allá está la esencia del regional mexicano, una vez que la convenció y se conocieron personalmente hubo un problema.

“Cuando nos sentamos, la morra en su plan divo y le digo oye wey, perdón por la palabra yo sé que tú eres una ver$%/·, pero yo también lo soy wey ¿sabes?, le dije vamos a poner esta madre en contexto yo estoy hoy de lado del productor que sinceramente es mi primera vez y tú estás trabajando con un desconocido, con un inexperto hasta cierto punto, pero te prometo que voy a poner lo mejor de mi pa’ que salgan las cosas como tu quieres que salgan y me dice la morra ‘pues sí wey si eres unas ver$%& tu wey por que nadie se anima a decir que le vas a echar ganas a un proyecto’…” contó Edén Muñoz

Durante la plática Edén aseguró que aunque las cosas no comenzaron del todo bien con Yuri como él le dice de cariño a la sonorense, la realidad es que ahora tiene la certeza que ambos tuvieron una vida pasada juntos.

Y es que es tan buena su relación y conexión que ahora tienen que Edén cuenta que le ha dicho a Yuridia que en otra vida pudieron ser hasta novios, de lo bien que se llevan, incluso puede decir que la quiere mucho y que es de sus grandes amigas.

“Le digo: ‘wey tu y yo fuimos cholos en algún barrio, o nos echamos putazos en algún salón o fuimos novios en algún momento, pero fuimos algo en otra vida por que no puede ser que tengamos tanta conexión wey’ osea no llevamos ni el año conociendonos y ya sé lo que me quieres decir” contó Edén Muñoz