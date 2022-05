De viaje con los Derbez: José Eduardo revela a qué integrante de la familia le favoreció el reality

La familia Derbez es una de las más afamadas y queridas de México. Su popularidad creció de manera exponencial gracias al reality show que hicieron para Amazon Prime, “De viaje con los Derbez”. Ahora, José Eduardo Derbez confirmó quién fue el integrante de la familia que terminaría más favorecido después de hacer las dos temporadas.

El hijo de Victoria Ruffo aprovechó la charla con Pedro Pietro para contar quién considera que sería uno de los integrantes de la familia que podría convertirse en uno de los más reconocidos gracias a su participación en el show de Amazon Prime.

“Creo que todos los miembros de la familia, el único al que realmente le funcionó De viajes con los Derbez al cien por ciento, -a todos nos funcionó-, pero al cine por ciento y para arriba… fue a mí…” dijo el conductor de “Miembros al Aire” en la charla con Pedro.

Los cambios

Cuando hablaron más sobre los beneficios que llegaron después de participar en el reality show familiar. Se tiene que recordar que uno de los factores por los que se robó las cámaras tuvo que ver el tema que siempre se veía disfrutando el momento y siendo él verdaderamente. Esto cambió la perspectiva de todos los que lo conocían.

“No sé que fue, cuál fue la fórmula, no sé si fue que la gente me conoció al cien por ciento, pero fue un proyecto que a mí me impulsó muchísimo, tanto en seguidores como en fans, como en redes, como en proyectos, como en cine, como en serie…”, dijo el hijo de Victoria Ruffo.

Ahora, el comediante está realizando una serie para Amazon donde interpreta a un tío que no se preocupa por nada y en ocasiones se le olvida que tiene que cuidar a su sobrino. También forma parte de LOL en la cuarta temporada. Se dice que hay muchos otros proyectos en los que saldrá este 2022.

Te puede interesar: Así es la LUJOSA casa de 300 millones de pesos de Eugenio Derbez |VIDEO