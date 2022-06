Curvy Zelma conquista Instagram con su poderoso mensaje de amor propio

Zelma Cherem, mejor conocida en redes como Curvy Zelma, se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres, pues se ha impuesto sobre los estereotipos de belleza con sus looks y ha dado poderosos mensajes de amor propio, como el que escribió en su última publicación en Instagram con el que conquistó a sus más de 726 seguidores en la plataforma.

La cantante y actriz ha destacado en la industria por su talento, pero también por empoderar a las chicas que se consideran curvy, ya que en sus redes sociales ha dado cátedra de estilo usando los mejores outfits para tallas grandes, siendo los bikinis, vestidos cortos y entallados, los que más han llamado la atención de sus fanáticos, ya que demuestran que todas las mujeres pueden usar este tipo de prendas.

Zelma luce los mejores looks en redes Foto: IG @curvyzelma

Curvy Zelma conquista Instagram

La colaboradora de "Venga la Alegría" compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que lució un look casual de pants gris y una camiseta de tirantes en color caqui. Zelma puso la atención en la zona del escote, pues reveló que tiene estrías y que no le da pena mostrarlas, puesto que no sólo le parecen "sexys", sino que también son algo normal del cuerpo que no se debería ocultar.

"Si, son estrías en mi busto y vengo a recordarte que si tú también las tienes no tiene nada de malo, que cada una cuenta una historia y que son parte de ti y sabes algo…Me resultan sexy!. Así que deja de cubrirlas o sentirte rara por tenerlas porque la mayoría las tenemos ! Es normal ser normal. Lo que no es normal es que nos hagan pensar que si no se ven como de revista entonces no estás bien", colocó en la descripción.

Con esta publicación, Curvy Zelma volvió a alzar la voz por los cuerpos que no son hegemónicos y dio un poderoso mensaje de amor propio, pues pidió a sus seguidores que aceptaran aquellas que se consideran "imperfecciones", las cuales son normales y que no deberían ser tabú. Una vez más, la influencer consiguió cientos de comentarios positivos en donde destacan su belleza y están de acuerdo con su postura.

Zelma Cherem se muestra al natural Foto: IG @curvyzelma

