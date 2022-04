Curvy Zelma impone moda con look de mini short y enciende las redes: FOTOS

Curvy Zelma no para de sorprender a sus miles de fans en Instagram y TikToK, pues con cada uno de sus atuendos que luce impone moda, como lo dejó ver la noche de este viernes con un look de mini short perfecto para salir de fiesta con el que deslumbró con su belleza.

Actualmente, Zelma Cherem, nombre real de la conductora y actriz, destaca en redes sociales como una de las famosas de talla grande que empoderan su cuerpo con sus looks, mismos que luce en los programas en los que participa, como el matutino "Venga la Alegría".

Cherem, de 30 años, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde", donde compartió foro con el cantante Alex Sirvent, cada día gana más seguidores, a quienes no para de consentir con fotos y videos en los que luce al máximo su belleza y también da consejos de moda.

Curvy Zelma se luce en coqueto look de mini short

La ex participante de "Survivor México" sorprendió a sus seguidores la noche de este viernes al mostrar el look que eligió para pasar una noche divertida, pues Zelma dio cátedra de estilo para las chicas plus size al demostrar que se pueden llevar prendas atrevidas y sensuales.

La conductora compartió en sus cuentas de TikTok e Instagram una serie de fotos y videos en los que mostró su outfit, en el que combinó un mini short con body de escote en forma de corazón en color negro, un cinturón grueso de hebilla dorada y un kimono de manga larga que le llegaba debajo de los tobillos.

Curvy Zelma dio cátedra de estilo con su look y también mostró la mejor actitud, pues además invitó a sus miles de fans a salir y divertirse. En las imágenes sus seguidores pudieron ver el proceso para elegir su outfit y como finalmente decidió llevar el cinturón por fuera para simular un vestido, el cual llevó abierto para que se pudiera ver su coqueto mini short, confirmando así que es una amante de la moda y sin duda un ícono para las chicas de talla grande.

Curvy Zelma salió de fiesta e impactó con su atuendo. Foto: IG @curvyzelma

