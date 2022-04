Desde la cama Curvy Zelma enciende la red en coqueto outfit de encaje | FOTO

Curvy Zelma, que se ha convertido en un ícono de moda para chicas de talla grande, causó revuelo en las redes sociales luego de presumir a sus miles de fans en Instagram una sensual foto desde la cama en la que lució su belleza natural con un coqueto outfit de encaje que encantó a sus seguidores.

Zelma Cherem, nombre real de la ex concursante de "Survivor", a quien también se le recuerda por su participación como presentadora en el show "Viva la tarde", donde compartió foro con el cantante Alex Sirvent, se ha convertido en un referente de moda y estilo, al igual que la cantante Chiquis Rivera.

La presentadora, que hace sólo unas semanas conquistó con los atuendos que lució en el reality show de "Venga la Alegría", llamado "Reyes del Playback", cada día gana más seguidores y fans, a quienes no para de consentir con imágenes en las que luce sus mejores looks.

Curvy Zelma se luce en coqueto outfit

Fue este martes cuando Cherem , de 30 años, compartió con sus miles de fans en la famosa red social una fotografía en la que se le ve posando desde la cama y presumiendo un look negro que hace contraste con las blancas sábanas y su larga y castaña cabellera.

Zelma Cherem presume su belleza natural. Foto: IG @curvyzelma

"La luz natural eso que ningún filtro puede igualar, esa que es nuestra. Así a carita lavada y algo pensativa. Es que resulta que no todos los días andamos wow de ánimos no?, me parece bueno también mostrar cuando andamos medio medio ya que es parte de la naturaleza", son parte de las palabras con las que acompañó la instantánea.

Aunque con su texto dejó ver una parte de ella que pocos han visto, fueron muchos sus fans que intentaron animarla con halagadoras palabras, recibiendo cientos de comentarios por su sensual imagen, pues sin duda Curvy Zelma encendió la red con su imagen.

