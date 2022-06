Amber Heard rompe el silencio y habla por primera vez tras el juicio con Depp: "No me importa lo que piensen de mí"

Amber Heard rompió el silencio tras el juicio por difamación que mantuvo con su expareja Johnny Depp y tras dos semanas habló en entrevista sobre el fallo a favor del actor y el apoyo que recibió el actor por gran parte de la población en las redes sociales.

Heard concedió una entrevista con el programa "'Today" y aseguró que no le importa lo que piensen de ella ya que comprende el abierto respaldo que recibió Depp pues además de ser un personaje muy querido entre la gente, "es un actor fantástico", declaró.

"No los culpo. En realidad lo entiendo. (Johnny Depp) Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico", aseguró la actriz al ser cuestionada por Savannah Guthrie, conductora del programa de televisión.

"No me importa lo que piensen de mí"; aseguró Heard

Fue este lunes cuando la entrevista con Amber Heard se dio a conocer y, como era de esperarse, de nuevo inició la polémica respecto al veredicto final del juicio que mantuvieron, tras el cual fue notorio el gran respaldo que Johnny Depp obtuvo no solo de parte de sus admiradores, sino de gran parte de la población.

"No me importa lo que piensen de mí, o qué juicio quieran hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa en mi matrimonio, a puertas cerradas. No supongo que la persona promedio debe saber estas cosas, así que no lo tomo como algo personal", declaró la actriz de 36 años.

Pese al veredicto del jurado, Heard declaró que no se encuentra ofendida por la opinión pública ni acerca de la imagen que se tiene de ella ya que "hubo una representación injusta" durante el juicio:

"Pero incluso si alguien está seguro de que merezco todo este odio, incluso si piensas que estoy mintiendo, aún no puedes mirarme a los ojos y decirme que piensas que en las redes sociales hubo una representación justa. No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo", indicó la actriz de Hollywood.

Heard aseguró que su equipo legal le aconsejó que permaneciera alejada de las redes sociales, ya que éstas influyeron en el veredicto: "¿Cómo no iban a llegar a esa conclusión? Se habían sentado en esos asientos y escucharon durante tres semanas testimonio incesantes implacables de empleados pagados", aseguró a "Today".

Las declaraciones fueron publicadas solo parcialmente, ya que la entrevista completa con Amber Heard será transmitida el próximo viernes 17 de junio en Estados Unidos; la NBC informó que en el transcurso de esta semana seguirá emitiendo más adelantos de la misma en "Today Show".

