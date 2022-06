Angelique Boyer derrocha estilo con este vestido ideal para el verano | FOTO

Angelique Boyer es una de las actrices más queridas de la televisión nacional, ya que ha acompañado a toda una generación en telenovelas y películas.

La bella y famosa actriz se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en el Viejo Continente, por lo que le ha regalado unas postales inolvidables a sus seguidores.

En su última publicación, Angelique camina por las calles de España, específicamente por Estepona Marbella, en la provincia de Málaga.

"Estepona “La Bella” Hecha de concha y coral. Cada día me sorprendes más, tu naturaleza me hace sonreír y conectar", escribió en su cuenta de Instagram

En las imágenes observamos a la preciosa Angelique portando un fresco vestido color verde, acompañado de unas alpargatas. Un look ideal para el verano.

Angelique y su envidiable relación con Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli forman una de las parejas más estables y queridas en el medio del espectáculo, luego de siete años de relación no han dejado de expresarse su amor en cada oportunidad, como la más reciente en la que la actriz reveló cuál es la parte del cuerpo de su novio que más le atrae.

En TikTok se hizo viral el momento en que la actriz francesa eleva la temperatura al mencionar la parte del cuerpo que más le gusta de Sebastián Rulli: "Yo se que todo el mundo le ve todo porque tiene todo pa’ verle, en su lugar, muy bien puesto, pero sus manos… Ve el tamaño de esta mano”.

Boyer tomó la mano de su novio y la mostró a la cámara al mismo tiempo que le da un cariñoso beso. Mientras tanto la conductora asegura haber sentido la atracción entre ellos por el momento: "Ay no, voy a llorar, me muero de la envidia".

Los comentarios no se hicieron esperar y las fans de Angelique Boyer no dudaron en llenar de halagos y piropos al actor. “Con eso Angelique Boyer lo dijo todo”, “Sino me presume así, no quiero nada”, “Este video se siente” y “Ella es muy afortunada”, fueron algunos de los más destacados.

