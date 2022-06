Lucero y Marco Antonio Regil SÍ fueron novios; ¿salieron mientras estaba con Mijares?

Lucero tuvo una relación estable por más de una década con Manuel Mijares, quien se convirtió en el padre de sus hijos. Sin embargo, pocos saben que tuvo otro romance con una figura muy conocida del medio del espectáculo, se trató de Marco Antonio Regil, quien es uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana y con el que tuvo un noviazgo hace varios años.

Recientemente, el conductor de "Minuto para ganar" recordó su relación con la llamada "novia de América", la cual indicó fue en los años 90, cuando él todavía no se lanzaba a la fama. Indicó que fue algo "muy cortito", por lo que a pesar de que no fue secreto, muchos medios no lo dieron a conocer, pero ahora, a más de 20 años ha tomado relevancia.

Marco Antonio Regil dice que Lucero fue su amor platónico

De acuerdo a Regil empezaron a salir por 1993, mucho antes de que Lucero conociera a Mijares, con quien se casó en 1997. En entrevista con los medios, el conductor explicó que él se encontraba trabajando en el radio y todavía no hacía alguno de sus programas exitosos en la televisión como "Atínale al precio" o "Teletón", emisión especial en la que la cantante era presentadora.

"Era mi amor platónico, yo siempre decía 'Aquí está mi novia Lucero' y presentaba su música, hasta que se me hizo. Fue algo super hermoso y breve", señaló Marco Antonio Regil, quien destacó que recordar aquel noviazgo no tiene nada de malo, ya que fue una relación "muy linda".

Marco Antonio inició su carrera conduciendo junto a Raúl Velasco y algunas emisiones de radio. Después, en los años 90, se lanzó a la fama con el programa "Atínale al precio", con el cual se consagró como uno de los presentadores más queridos de la televisión mexicana. "Todo el mundo cree que sabe", "Mi sueño es bailar", "100 mexicanos dijeron" y "100 latinos dijeron", son algunos de los proyectos en los que ha estado activo, tanto en México como en Estados Unidos.

En tanto, Lucero empezó en el espectáculo siendo una niña, al participar en programas de la década de los 80 como "Chiquilladas", asimismo se consagró en las telenovelas infantiles y después se lanzó como cantante. Actualmente, está enfocada en su carrera musical con la gira que está haciendo con su exesposo y con su hija Lucerito Mijares, con la que posó recientemente para una revista.

