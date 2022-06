Jennifer Lopez posa en diminuto bikini a los 52 años y paraliza Instagram con su belleza

Jennifer Lopez paralizó las redes sociales después de que publicara una foto en su cuenta de Instagram en la que posó con un diminuto bikini, con el que mostró que a sus 52 años sigue luciendo una figura trabajada y espectacular, pues parece que tiene el elixir de la eterna juventud, ya que aún se ve como cuando se dio a conocer hace varios años.

La actriz y cantante dio a conocer a sus 210 millones de seguidores en la plataforma de Meta que ya está preparada para las próximas vacaciones, pues colocó en la descripción de su publicación "Summer mode: activated" (Modo verano: activado). En su post la intérprete de "On the Floor", no sólo compartió unas instantáneas, sino también un video con el que comprobó que no hizo uso de la edición.

JLo presume figura en diminuto bikini

En la primera imagen, la también protagonista de "Marry me" -película donde Maluma hizo su debut como actor- posó de frente a la cámara modelando su bañador en dos piezas en color negro, el cual combinó con un kimono del mismo tono con algunos estampados en naranja, asimismo, llevó unos lentes obscuros que hicieron el complemento perfecto para este look para la playa o la alberca.

JLo se lució en bikini a los 52 años Foto: IG @jlo

En la segunda postal, la llamada "diva del Bronx" impactó a sus fanáticos al mostrar su cuerpo completo y presumir esbelta y curvilínea figura, la cual ha logrado gracias a sus intensas rutinas de ejercicio. A sus 52 años, JLo tiene un abdomen marcado y unas piernas estilizadas, convirtiéndose en ejemplo para muchas mujeres maduras, que como ella quieren verse juveniles a su edad.

Con esta serie de fotos, que ya suma más de tres millones de "me gusta", Jennifer Lopez demuestra que está en su mejor momento, pues además de estar a punto de casarse con Ben Affleck, también está disfrutando de sus éxitos en la pantalla grande y en la música, así como en sus diferentes empresas.

