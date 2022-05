Participate de "Las Estrellas bailan en Hoy" revela que vivió un secuestro exprés| VIDEO

Este lunes 2 de mayo dio inicio la tercera temporada de “Las estrellas bailan en Hoy·, un reality show interno del programa matutino que conduce Galilea montijo,Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Paul stanley, Tania Rincón, Andrea Escalona y Arath de la Torre.

Como era de esperarse, en esta edición hay muchos participantes polémicos, e incluso hay una a la que todas las parejas le tienen miedo, se trata de Liz Vega, pues aseguran es una gran profesional del baile, sin embargo, la cubana no se encuentra en su mejor momento

A su salida de Televisa, Liz platicó con los medios de comunicación y ahí fue cuestionada sobre la inseguridad que se vive en México y la vulnerabilidad de las mujeres en este país, por lo que la cubana reveló haber sido víctima de la delincuencia.

Y es que Liz compartió que en el año 2006 sufrió un secuestro express en la capital de nuestro país en donde estuvo más de 10 horas a merced de los delincuentes que le quitaron sus pertenencias.

“A mi me secuestraron en el 2006, un robo exprés con secuestro, me bajaron de mi Hummer y me tiraron en Tlalpan, sí, casi 10 horas fue horrible, con pistola en la cabeza y todo, pero gracias a Dios estoy viva y eso es lo que importa”, contó Liz Vega