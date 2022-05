'Me quiso robar dinero': Héctor Suárez Gomís exhibe a Vicente Serrano y narra el origen de su PLEITO

Una de las tendencias de la semana fue el pleito suscitado entre Héctor Suárez Gomís y Héctor Serrano al interior de un restaurante en Plaza Artz, ubicado en la CDMX. El periodista denunció a través de sus redes sociales una presunta agresión por parte de Gomís y hasta subió fotos del rostro del actor.

El conflicto llevó a los dos hombres al Ministerio Público, pues Serrano presentó una denuncia formal en contra de Suárez Gomís. Aunque el actor no golpeó a Héctor, simplemente le rompió los lentes. Hasta ahora no quedan claras las razones del pleito, pero el actor argumenta que fue el periodista el que comenzó todo.

Vicente Serrano denunció a Héctor Suárez Gomís en Twitter

Héctor Suárez Gomís y Héctor Serrano ya tienen un historial de conflicto, pues constantemente se están azuzando a través de las redes sociales, dedicándose insultos el uno al otro. Sin embargo, el actor reveló por primera vez el origen del pleito entre los dos, y en entrevista para Ventaneando aseguró que se remonta al año 2012.

Para las cámaras de Ventaneando, Héctor Suárez aseguró que él no inició la pelea en el restaurante de Plaza Artz y reconoció haberle roto los lentes a Vicente Serrano, que lo estuvo molestando mientras comía. Y aunque el actor se dice un hombre pacífico, se vio en la necesidad de defenderse. Afortunadamente, todo quedó en un conato de pleito y los sujetos no llegaron a los golpes.

Además, Suárez Gomís narró cómo surgió la enemistad con Serrano:

"Para entender este pleito tenemos que irnos a hace 10 años, al año 2012. Yo fui a Chicago a presentar mi libro y Vicente radicaba allá. Un día me habla y me dice que quiere contratar mi show, pero me chilla diciendo que es un periodista independiente y que por favor le haga una rebaja. Yo le di el show con un descuento de la mitad del precio y nos fue muy bien".