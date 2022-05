"Están emocionadas": Gabriel Soto dice que sus hijas con Geraldine Bazán estarán en su boda con Irina Baeva

El actor Gabriel Soto expresó su emoción y felicidad por los planes de boda que tiene con Irina Baeva, además de revelar que sus hijas Elissa y Miranda participarán en la tan esperada celebración y desmentir que se casará este viernes, como algunos medios de comunicación informaron.

“Estuvimos adelantando, precisamente anunciamos que la empresa de Pronovias va a hacer los vestidos de Irina, y más que una prueba de vestido fue un evento muy grande que tuvieron de una presentación de una nueva colección de sus vestidos de novia, un evento muy importante allá en Barcelona, y nos invitaron ahora sí que como invitados especiales”, contó el mexicano durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

Sin querer brindar más detalles sobre el tema del vestido, el artista confirmó cuantos atuendos usará Baeva para ese día tan especial. “Va a tener dos, pero no quiero hablar más, no es el 6 de mayo, estás hablando de que ya es el viernes, ¿cómo crees?”.

No obstante, Soto aseguró que hay un tema que los tiene preocupados para la posible fecha de la boda. “Pensábamos en Acapulco, pero por los meses que estamos pensando, estamos con un dilema, es lo que hemos estado hablando con nuestro wedding planner que es probablemente en épocas de lluvias, puede ser agosto, septiembre, entonces estamos viendo, todavía estamos definiendo, pero ya tiene los vestidos”.

Sus hijas estarán presentes en boda

Al respecto de los padrinos de su enlace matrimonial, Gabriel dijo: “Familiares, hemos estado pensando también en eso, estamos esperando lo más importante es que la familia de Irina pueda venir de Rusia, eso es lo más importante ahorita”.

Y al escuchar la pregunta sobre si sus hijas, fruto de su relación con Geraldine Bazán, acudirán a la fiesta, el intérprete explicó: “Obviamente van a estar conmigo ahí, son mis hijas, obviamente, pues estamos con el wedding planner viendo qué va a pasar, cómo van a estar y de qué manera van a participar, ellas están muy emocionadas, así que ya veremos de qué manera van a participar, pero evidentemente de una manera muy íntima porque son mis hijas”.

Por otra parte, Gabriel confesó su felicidad al saber que Marjorie de Sousa ganó una demanda en la que prohíbe que se hable de su vida privada y logró que una revista publicara una disculpa pública al respecto.

“Qué bueno que se haga eso y que se marquen precedentes para que haya precisamente un respeto, y siempre lo he dicho, hay una relación muy estrecha entre nosotros como actores y ustedes como prensa, nos tenemos que llevar muy bien, gracias a ustedes llegamos a todo el público, a toda la gente, y bueno, ustedes por nosotros tienen las notas, el chiste es no cruzar esa línea de respeto y de faltar el respeto, valga la redundancia, de inventar, de tergiversar, de hacer daño con notas amarillistas por el hecho de vender, eso es lo que no se vale”, remató.

