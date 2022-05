“Todas las artistas se hacen sus detalles”: Lis Vega estalla tras críticas por sus cirugías estéticas | VIDEO

Como bien es sabido, la gran mayoría de los artistas se hacen uno que otro "arreglito" estético para preservar o ensalzar su belleza, pues es su principal herramienta de trabajo. Sin embargo, algunas celebridades han sido duramente criticadas por abusar de éstas. En este caso, la cantante Lis Vega estalló después de que le preguntaran lo que opina al respecto, pues ha respondido lo mismo en varias ocasiones.

Lo cierto es que cuando la cubana debutó en México, tenía un aspecto diferente al que presume en la actualidad, pues el tamaño de sus senos y labios cada vez es más evidente.

Tras ser interceptada por la prensa rosa, ella dijo que ya no tiene nada qué decir contra aquellos que la han atacado por supuestamente abusar de dicha práctica, pues ellos no la van a besar. En este caso, aseguró que está contenta, pues al tener una cicatriz pudo arreglarla y sentirse mejor.

"A mi no me ha importado lo que la gente opine de mi porque al final qué tan importante puedo ser yo que me tienen tan presente", declaró desde su automóvil.

Lis Vega estalla al ser catalogada como adicta a las cirugías estéticas

Tras escuchar parte de las críticas de si es adicta a las cirugías estéticas, ella cambió el tono de voz y aseguró que no es obsesiva debido a que no la conocen. Asimismo, mencionó lo que se ha hecho: "yo me puse busto, todas las mujeres nos hemos ponemos busto, casi todas. No tengo más cirugías, no sé de qué tantas cirugías hablan. Me hice la nariz hace 25 años y me acabo de hacer los labios hace 3 años en Miami", afirmó.

De igual manera compartió que tuvo una complicación con su busto derecho al grado de tener que operárselo en 10 ocasiones porque se le pegaba la prótesis. Fue así como mencionó que si muchas celebridades hacen lo mismo, no entienden por qué la señalan tanto.

