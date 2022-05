“Es una institución”, Lis Vega revela que quiere seguir los pasos de Lyn May, ya prepara nuevos "arreglitos"

En los últimos meses, Lis Vega se ha convertido en blanco de todo tipo de críticas debido a que se sometió a un tratamiento estético para darle un mayor grosor a sus labios, lo cual, le ha valido ser comparada con Lyn May, sin embargo, esta situación parece no molestarle pues la cubana salió a responderle a todos sus detractores asegurando que se siente muy feliz con su apariencia.

Fue durante un encuentro con diferentes medios a las afueras de Televisa donde Lis Vega aseguró que detrás de sus labios gruesos no hay ninguna cirugía como se había dicho, sino que solo recurrió a la aplicación de ácido hialurónico para rellenarlos, además, refirió que no le afectan las críticas pues lo único que le interesa es estar bien consigo misma.

Así lucía Lis Vega antes de su radical cambio. Foto: Especial

“Yo creo que las cirugías y esas cosas son muy personales, yo le he dicho, y yo estoy bien contenta, lo que menos me preocupa es lo que la gente diga de mí, nunca me ha importado porque al final qué importante puedo ser yo que me tienen tan presente y les agradezco que se preocupen”, señaló la actriz y bailarina.

En otro momento de la entrevista la concursante de “Las Estrellas Bailan en Hoy” aseguró que ya ha comenzado a molestarle que siempre se hable de su apariencia física pues considera que tiene cosas más importantes qué contar, además, aprovechó para desmentir su supuesta obsesión por las cirugías.

“No puedes opinar que yo soy obsesiva porque me ponga hialurónico en los labios, yo me puse busto, casi todas las mujeres nos hemos puesto busto, no tengo más cirugías, no sé de qué tantas cirugías hablan, me hice la nariz hace 25 años y me acabo de hacer los labios hace tres años en Miami, de qué hablan de cuál es la obsesión que tengo con las cirugías, eso lo tiene que decir una persona que viva conmigo y que conozca mis traumas y no tengo trauma con eso, al contrario, me encantan los labios así y me los voy a seguir poniendo porque me gustan carnosos”, sentenció la vedette cubana.

Para finalizar la entrevista, Lis Vega fue cuestionada sobre lo que piensa de las comparaciones que le hacen con Lyn May, sin embargo, la cubana refirió que no le molesta en lo absoluto pues considera que la acapulqueña es toda una institución para las vedettes y hasta aseguró que quiere seguir sus pasos.

“De la señora Lyn May te puedo hablar, es una institución, es una señora que sigue en los escenarios, sigue dando guerra y sigue trabajando y es una mujer que sufrió mucho porque en su época no había las condiciones que hay ahorita, la ciencia ha avanzado y tuvo que ponerse polímero y mil cosas, que son decisiones que uno toma mal y pues son cosas que uno tiene que pagar al paso del tiempo, (…) a mí cuando me dicen que me parezco a Lyn May me encanta, ojalá pudiera llegar a los 80 años yo haciendo split todavía en los teatros y ganando plata”, finalizó Lis Vega.

