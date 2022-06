¿Se arrepiente? Toni Costa recuerda con ternura su primer beso con Adamari López

Las confesiones en "La Casa de los Famosos 2" siguen causando controversia y esta vez fue Toni Costa quien dio de qué hablar al recordar su primer beso con Adamari López, y es que es la forma en la que habla de su expareja y la relación que tuvieron lo que desató rumores en los que señalan que sigue enamorado de ella.

El romance entre la conductora de "Hoy Día" y el bailarín español comenzó en la pista de baile durante el programa "Mira quién baila" donde protagonizaron un apasionado momento, lo que puso en evidencia la química que existía entre ellos tanto fuera como dentro del escenario.

La conductora y Toni Costa se conocieron en 2011 cuando bailaron juntos un tango en "Mira quién baila", donde el coreógrafo y la producción le habrían pedido al bailarín que al final de su presentación le diera un beso a Adamari López. Pese a que le dijeron que fuera sorpresa, él decidió comentarle para evitar conflictos entre ellos.

"Yo le dije: 'Mira, Adamari, me han dicho que no te lo diga, pero te lo tengo que decir porque no quiero que pienses mal de mí, pero me han pedido que te dé un beso al final, ¿qué hacemos?'", recordó Toni Costa señalando que la conductora no tuvo problema pues en aquel momento ninguno de los dos tenía pareja: "Quieren show les damos show".

Novia de Toni Costa reacciona

Toni Costa y Adamari López eran consideradas una de las parejas más estables en el medio del espectáculo, por ello, el anuncio de su separación hace poco más de un año causó gran alboroto entre sus fans. Aunque el bailarín mencionaba que se trataba de una separación temporal, la conductora le dio un cierre definitivo.

Ambos han asegurado que mantienen una relación cordial por su hija Alaïa; sin embargo, los constantes comentarios del bailarín sobre su expareja han desatado rumores en los que aseguran que sigue enamorado de ella. Éstos han crecido debido a que Costa no ha mencionado tanto a su actual novia, la modelo mexicana Evelyn Beltrán.

Recientemente las conductoras de “La mesa caliente” aseguraron que Toni Costa no menciona tanto a su novia debido a que fue considerado para “La Casa de los Famosos” por su relación con Adamari López, lo que le dio más popularidad.

Pese a ello, la modelo mexicano no dudó en defender su relación y a través de redes sociales hizo a un lado los comentarios negativos asegurando que existían señales entre ellos para expresarse su amor: “No necesito que menciones mi nombre para saber lo mucho que me amas. Nuestras señales me enamoran”.

Adamari López y Toni Costa terminaron su relación luego de 10 años. Foto: Instagram @toni

