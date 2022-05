"No tiene estudios y no tiene talento": Salvador Zerboni insulta a Irina Baeva en LCDLF2 | VIDEO

'La Casa de los Famosos 2' ha sido testigo de múltiples polémicas, muchas de ellas protagonizadas por Niurka Marcos e Ivonne Montero, pero la peruana más controversial del mundo del espectáculo no se queda atrás, ya que al igual que sus compañeras, ella siempre tiene una historia que contar y en esta ocasión habló sobre la demanda que enfrentó por "hablar mal" de Irina Baeva.

A lo largo de las grabaciones del entretenido programa, pudimos ver a Laura Bozzo hablando de su pleito legal con Gabriel Soto y su prometida, quienes la demandaron en octubre de 2020 por los delitos de difamación, acoso y amenazas, esto tras las declaraciones que hizo sobre la pareja, en las que aseguró que Soto había terminado con su exesposa Geraldine Bazán por culpa de una infidelidad con Baeva.

Durante su participación en LCDLF2, Laura Bozzo sostuvo una plática con Salvador Zerboni, donde recordó que lo que dijo en contra de la actual pareja de Soto era su opinión y debía ser objeto de críticas, ya que se limitó a decir que ella no la representaba como mujer, esto en atención a que a ella nunca la representaría alguien que le robó el esposo a otra mujer.

Tras esto, Zerboni quedó impactado, pues aseguró que no estaba enterado de que Irina Baeva sostuvo un romance con Gabriel Soto desde que seguía casado con Geraldine Bazán.

Sin embargo, previo a esto, el histrión de telenovelas despotricó en contra de la actriz rusa, ya que aseguró que hay grandes mujeres que verdaderamente han luchado por los derechos de las féminas, mientras que Irina Baeva no es alguien que reúna los atributos para representar a una mujer:

"Pero ¿Irina por qué va a representar a una mujer si no tiene estudios, no tiene talento y no tiene una carrera, o sea, ha salido en dos novelas y ya, pero... Es la esposa de alguien...", expuso Salvador Zerboni.