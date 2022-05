¡Cuerpazo! 5 vestidos con los que Yalitza Aparicio presume su figura | FOTOS

El papel de Cleo en la película “Roma” del director Alfonso Cuarón marcó un antes y un después en la vida de Yalitza Aparicio, quien se ha convertido en un icono de la moda con campañas para lujosas marcas representando la belleza mexicana, en las que muestra su espectacular figura.

Pese al éxito que ha tenido luego de la película, por la que fue nominada en los Premios Oscar, la actriz ha tenido que hacer frente a los estereotipos y las críticas tanto por su figura como por usar ropa de marca.

"Tenemos la idea de que por formar parte de cierta clase social no puedes aspirar a algo más y a veces la misma sociedad te lo va recalcando: no tienes el físico, no das el perfil, el apellido no te ayuda y no puedes aspirar a algo más”, dijo durante su visita a Panamá retomado por la agencia EFE.

Yalitza Aparicio ha demostrado que no le afectan los comentarios negativos en redes sociales resaltando los halagos que ha recibido de sus fans, quienes no dudan en expresar su admiración por la lucha que emprendió desde que ganó visibilidad contra los estereotipos y prejuicios presumiendo en todo momento su figura.

Yalitza Aparicio responde a críticas

La actriz originaria de Oaxaca ha sido la imagen de importantes revistas en todo el mundo como Vogue y de marcas de alta costura como Prada, Dior y Cariter, aunque esto no ha evitado que algunas personas emitan comentarios relacionados con su físico cuestionando el usar "ropa de marca".

Al respecto, la actriz de 28 años decidió decidió responder a las críticas que recibió en más de una ocasión tras aparecer con costosos artículos en sus fotografías como parte de importantes campañas. Pues también ha compartido imágenes en las que se le puede ver con prendas elaboradas en México por comunidades indígenas, con lo que resalta el orgullo por sus raíces.

"Me han juzgado con el tipo de ropa que utilizo, cómo me visto o cómo me comporto porque vengo de una comunidad indígena (…) Claro yo soy indígena, jamás voy a negar eso, yo feliz de mis raíces. Yo crecí de una manera diferente donde tal vez en muchas cosas le puedo fallar a mis comunidades y no por eso voy a dejar de hablar de ellos, pero otra cosa es que quería que quedara muy claro era ‘¿y por qué no lo puedo utilizar?’”, dijo la actriz.

Yalitza Aparicio responde a críticas por su físico. Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

Durante la entrevista con el influencer Juanpa Zurita para su podcast, Aparicio aprovechó para hablar sobre la apropiación cultural: “Se apropian de nuestra ropa, la usan en redes sociales de ‘el telar original del estado de no sé qué’, cuando del otro lado están ofendiendo, pero ahí sí se sienten orgullos, porqué ellos si pueden utilizar nuestra ropa, pero tú no puedes utilizar una ropa de marca, ¿cómo por qué?”.

Yalitza Aparicio lucha contra los estereotipos. Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

Yalitza Aparicio presume su figura. Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

