Yalitza Aparicio: 5 bikinis ideales para todo tipo de cuerpo con los que la actriz luce como sirena

Participar en la película “Roma” de Alfonso Cuarón le brindó grandes oportunidades a Yalitza Aparicio, mismas que la actriz ha tomado como una herramienta para expresarse y defender causas sociales, siendo la moda un vehículo para enviar un mensaje claro contra los estereotipos y el amor propio.

La actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, comparte los detalles de sus proyectos y algunos de su vida privada a través de sus redes sociales para mantenerse en contacto con sus fans, con ello ha dejado ver que viajar es una de sus actividades favoritas y el mejor perfecto para compartir sus mejores atuendos que funcionan como inspiración para sus seguidores.

Yalitza Aparicio pasa las vacaciones con su familia. Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

En medio de su múltiples compromisos, Yalitza Aparicio se da un tiempo para estar junto a su familia y la playa es uno de sus lugares favoritos. Aunque es originaria de Oaxaca, que posee paradisiacos destinos, no ha dudado en visitar otros puntos del país como Cancún, Quintana Roo.

Yalitza Aparicio en Cancún. Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

En más de una ocasión la actriz ha enviado poderosos mensajes de amor propio mostrando su figura, con lo que ha recibido muestras de apoyo de sus seguidores que no han dudado en llenarla de halagos destacando la transparencia con la que se deja ver en redes sociales.

Yalitza Aparicio responde a críticas

Aparicio se ha convertido en la imagen de importantes casas de moda en todo el mundo, aunque ha resaltando en todo momento el orgullo por sus raíces al pertenecer a una comunidad indígena no ha dudado en responder a las críticas de quienes la señalan por usar "ropa de marca".

Yalitza Aparicio en la playa. Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

Así sucedió durante una entrevista con el influencer Juanpa Zurita para su podcast “No hagas lo fácil”, donde señaló que ha tomado la moda como una herramienta para comunicar lo que desea confrontando a quienes la critican por usar “ropa de marca”.

"Me han juzgado por el tipo de ropa que utilizo, por cómo me visto y por cómo me comporto porque vengo de una comunidad indígena (…) Yo porto mi ropa indígena cuando yo quiero usarla en los eventos, no porque la gente me diga que la use para una foto”, dijo.

Yalitza Aparicio presume su figura con bikini. Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

