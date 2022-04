Yalitza Aparicio: ¿Quiere modelar en pasarelas internacionales? esta es su intención con marcas de lujo | VIDEO

Yalitza Aparicio es actriz y una de las voces activas a favor de difundir la riqueza cultural de México en todo el mundo, desde su participación en la famosa cinta “Roma” de Alfonso Cuaron con la que fue nominada al Oscar, la estrella no ha dejado de sorprender a la gente con sus proyectos.

Después de saltar a la fama, se le ha visto en eventos de cine, entrevistas, programas televisivos, portadas de revistas en las que a veces porta las prendas originarias de su estado natal Oaxaca o también ropa de firmas europeas.

Es por eso que para dejar los rumores y críticas a un lado Yalitza respondió una pregunta que muchos se animaban a hacer, pero nadie lo había hecho, hasta que asistió a grabar con el influencer Juanpa Zurita.

En un pedazo del podcast que está disponible en redes sociales, Juanpa cuestionó a Yalitza sobre su intención en el modelaje de firmas europeas y marcas internacionales. Le dijo que si en realidad quería estar en las pasarelas y esta fue su respuesta.

“Es mi medio para comunicar lo que deseo, me han juzgado por el tipo de ropa que utilizo, como me visto y cómo me comporto, porque vengo de un comunidad Indígena”, explicó Yalitza en el espacio.

Después hizo un llamado a todos aquellos que alguna vez criticaron su vestimenta “díganme una justificación y una razón que tenga lógica par que yo no pueda utilizar una ropa de marca”, enfatizó.

Después enmarcó que ella usa la ropa en algunos eventos porque quiere y no porque la gente le diga que ponerse, pero también señaló que hay muchas personas que no de autodenominan indígenas y compran artesanías para presumir en sus redes.

“Por qué ellos si pueden usar nuestra ropa, pero tú no puedes usar ropa de marca, mi gente por más indígenas que seamos también podemos darnos el lujo de comprarnos una ropa de marca, esto no es una limitante”, señaló

