La película del nuevo cine mexicano dirigida por Cuarón que pudo ser protagonizada por Eugenio Derbez

En el final de los años 90 y principios de los dos mil, el cine mexicano adquirió un nuevo tinte, la nueva camada de actores y actrices comenzaban poco a poco a colocarse entre los créditos protagónicos y acaparar las marquesinas de los antiguos cines de época y los nuevos complejos de salas sinópticas.

En aquella época un joven director de nombre Alfonso Cuarón, estaba en planes para dirigir su ópera prima, una cinta en la que se trataría el tema de las relaciones de pareja en pleno inicio del siglo XXI, y teniendo como tema de conversación entre dicha pareja, la enfermedad del SIDA y el suicidio, dos temas que en aquel momento eran muy relevante para la cinta “Sólo con tu pareja”.

Dentro de ese equipo de creativos, aparecían nombres como Carlos Cuarón, un fotógrafo conocido como “El Chivo”, Emmanuel Lubezki y desde luego Alfonso, además de recibir de pronto algún comentario u opinión de un gordito bonachón de nombre Guillermo del Toro o un tal Alejandro González.

Unos años más tarde, ese mismo equipo llevarían al cine la película “Y tú mamá también” con el apoyo financiero del ahora extinto empresario, Jorge Vergara.

La parte creativa ya estaba, pero faltaba el elenco, ahora sabemos que el protagonista recayó en el afamado actor Daniel Giménez Cacho y la ahora activista política, Claudia Ramírez, sin embargo, el papel de Daniel fue ofrecido e primera instancia a un desconocido y ahora muy aclamado actor de comedia con poco camino recorrido hasta ese momento.

Ese actor era Eugenio Derbez, quien en aquel momento, era muy conocido por participar en programas de entretenimiento como “Anabel”, nada que ver con el cine de arte mexicano, y mucho menos poco que ver con el director Alfonso Cuarón.

Derbez recibió la opción de trabajar como protagonista de “Sólo con tu pareja”, sin embargo, declinó la oferta por cuestiones económicas y para poder solventar los gastos de su hija pequeña (Aislinn Derbez), quien en aquel momento era un bebé.

Derbez tuvo que aceptar la oferta de una televisora y dejar de lado la opción de trabajar con Cuarón, cosa que Eugenio recuerda con nostalgia y alegría, ya que lejos de sentirse mal por no haber hecho ese trabajo, le da mucho gusto que directores de la talla de Alfonso regresen a su país para demostrar su calidad y hacer trabajos de altura, no sólo aquí sino en cualquier parte del mundo.

"Tal vez Alfonso ya no recuerde esto, pero él me ofreció un papel protagónico en uno de sus primeros proyectos, una película independiente, de arte. Yo estaba luchando para salir adelante como actor, tenía una hija pequeña. El destino me puso al mismo tiempo mi primer contrato con una televisora mexicana. Mi situación no me permitió priorizar lo artístico sobre lo comercial en aquel momento", dijo Derbez.