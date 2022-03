Aislinn Derbez eleva la temperatura en bikini blanco | FOTO

La experimentada actriz y joven mamá Aislinn Derbez, luce espectacular con un bikini tejido de color crema y una mirada penetrante, digna de su personalidad, cosa que disfruta compartir en redes sociales con sus miles de seguidores y esta vez no es la excepción.

La mamá de Kailani y expareja de Mauricio Ochmann, difundió a través de su cuenta de Instagram, una fotografía en la que se ve radiante, y junto con ella un mensaje lleno de positividad sobre el significado de la libertad.

Últimamente me ha sorprendido experimentar que mi libertad está MUY relacionada con mi disciplina.



Antes pensaba que la libertad se trataba más de hacer lo que quiero cuando se me antoja; y aunque se siente bien por un rato difícilmente me traía bienestar y estabilidad a largo plazo.



Y como todo es esta vida es un dar y recibir; he notado cómo la recompensa y la sensación de libertad es directamente proporcional a mi voluntad y mi esfuerzo??

Y a ti, qué te hace sentir libertad?