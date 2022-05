Niurka presume su "cucu" con este baile, ¿le copió a Yalitza Aparicio? | VIDEO

Niurka Marcos conquistó las redes sociales con un nuevo video en el que, acompañada de sus hijos, se dijo dispuesta a presumir sus mejores pasos de baile para presumir su "cucu" al ritmo de la famosa canción de la Sonora Dinamita; sin embargo, su sensual danza dejó a muchos de los fanáticos sorprendidos porque hace unos días la actriz Yalitza Aparicio también se puso a bailar con este éxito musical.

La también conocida como "mujer escándalo" aprovechó la popularidad que tiene en redes como Instagram para presumir sus mejores pasos de baile, mostrar lo cercana que es con su familia y además a demostrar que es la reina de la plataforma con el look más impactante para dejar al descubierto un escote en la espalda con el que demostró una vez más que a sus 54 años sigue teniendo la mejor figura torneada por el ejercicio.

Durante una fiesta que la familia Marcos tuvo este fin de semana, Niurka presumió un look con pantalones holgados y blusa blanca sin pangas con escote en la espalda, dos prendas que a pesar de no ser reveladoras, dejaron ver cada uno de sus movimientos de cadera y sacudidas con los hombros para poner ambiente, pero de la cumbia, pasaron a un perreo que hizo la vedette y a sus tres hijos, ¡terminar en el suelo!

Cumbia y perreo al ritmo de "No te metas con mi cucu"

En su última publicación Niurka aseguró "nada nos supera", pues mientras ella daba sensuales vueltas contoneando la cadera y presumiendo que es buena para la cumbia, Romina comenzó a realizar algunos de los pasos más icónicos del perreo, motivando al resto a sumarse poco a poco a la euforia.

Tanta fue la emoción de la famosa bailarina por acompañar a sus hijos que tras varios pasos, en los que incluso su melena se reveló y comenzó a aventar los accesorios del recogido, en fila empezaron a gritar "perreque" y "hasta abajo", un momento que se llenó de diversión, pues además de los atrevidos pasos, todos terminaron en el suelo, ya que cuando intentaban regresar de una postura en cuclillas a mantenerse de pie, Romina perdió el equilibro y tiró a todos.

Por supuesto, la vedette también se vio involucrada en este mini accidente hasta el mundo en que se dio un pequeño "sentón" que desató la risa de todos los presentes; sin embargo, esto no fue motivo para que Niurka junto a sus tres hijos siguieran bailando con las más grandes sonrisas y movimientos.

La publicación rápidamente acumuló miles de me gustas y despertó todo tipo de comentarios, pues los más observadores no dejaron pasar el momento en el que Romi se olió las axilas, algo que la propia cantante aseguró entre risas que sólo "estaba checando que todo oliera bien". Los fans también destacaron "ellos si son vedettes", "me encanta esta señora siempre unida con sus hijos", "Niurka es lo máximo" y "qué hermosa familia".

El divertido momento entre la familia inmediatamente recordó a otros famosos que también han presumido su "cucu" al sacar sus mejores pasos de baile con esta icónica canción, entre ellos Yalitza Aparicio, quien recientemente realizó un reto viral en TikTok con el que recibió cientos de halagos de los fans al conseguir los movimientos perfectos.

"Cuando sientas que te está cargando la ching*da, pon música, igual te va a cargar, pero con ritmo", dice el audio que utilizó la actriz, para después comenzar a bailar con movimiento de la cadera.

