"Top Gun": Quentin Tarantino asegura que la película de Tom Cruise es ¿gay? | VIDEO

Para muchos la película "Top Gun", protagonizada por Tom Crise, Val Kilmer y Kelly McGillis, fue una de las mejores por las actuaciones, fotografía, soundtrack y claro, las tomas de los imponentes aviones que aparecieron. Para nostalgia de todos, llegó la secuela 36 años después, lo cual fue una locura.

Con Cruise de vuelta en la pantalla grande, las cosas no podían haber estado mejor; sin embargo, parece que la cinta no es lo que parece, pues la trama es de corte "gay", de acuerdo con el director de cine Quentin Tarantino.

Para el también productor y actor estadounidense la historia es una metáfora en la que "Maverick", el protagonista, lucha contra su orientación sexual. Esto ocurrió en la película "Sleep with me" (1994) donde aparece en una escena única y da su explicación sobe las expectativas de la sociedad bajo la trama.

¿Qué fue lo que dijo Quentin Tarantino?

El director de "Kill Bill" habló sobre una de las películas que generó un impacto muy fuerte en la sociedad y que además sirvió de inspiración en aquella época. En este caso, lo que dijo fue lo siguiente:

"Tienes a Maverick. Está al límite, está en la línea. Y tienes a Iceman y a toda su tripulación. Son homosexuales, representan al hombre homosexual. ¿De acuerdo? Están diciendo, ve, sigue el camino gay, sigue el camino gay. Podría ir en ambos sentidos. Kelly McGillis, ella es la heterosexualidad. Ella dice: ‘No, no, no, no, no, no, sigue el camino normal, sigue las reglas, sigue el camino normal’. Eso es lo que sucede a lo largo de todo el largometraje", dijo Quentin Tarantino.

Cabe destacar que esta fue una idea que lanzó dentro del cameo, por lo que no es una crítica seria como tal, pero con la llegada de "Top Gun: Maverick" se revivieron las palabras del cineasta.

