Regina Blandón y Roberto Flores: Así fue la lujosa boda de los actores; su matrimonio solo duró un año

Durante una interesante entrevista entre Isabel Lascurain de Pandora y Regina Blandón salieron a relucir varios temas profesionales y personales de la actriz; sin embargo, llamó la atención que tocara su relación con Roberto Flores, con quien tuvo una relación de años y hasta llegaron al altar, pero al poco tiempo se separaron.

Cabe destacar que la ruptura, aunque fue sonada quedó como un misterio, pues ninguno de los dos mencionó las causas que la propiciaron. Fue hasta el encuentro en el canal de YouTube de la cantante "Abre la caja de...", que dio una pincelada del porqué guardaron silencio.

Quien fuera en otrora Bibi P. Luche, personaje de la serie "La familia P. Luche" que le dio popularidad, vive ahora un tórrido romance con el también actor Martín Altomaro, protagonista de la serie "Soy tu fan", y a quien presume en sus redes sociales. No obstante, no dijo si con él también llegaría al matrimonio.

La boda de ensueño que no significó nada

Cuando Regina Blandón tenía 27 años contrajo nupcias con su novio el comediante Roberto Flores, era el año 2017 y todo parecía indicar que la pareja sería una de las más sólidas en el mundo del espectáculo. Sin embargo, todo el mundo se equivocó y lo inevitable llegó en un poco tiempo.

La relación de noviazgo entre los dos comenzó en el 2014 y desde entonces las muestras de afecto era muy evidentes. Tres años después y después de mucho platicarlo decidieron que era momento de dar el siguiente paso. La boda se celebró en el salón Altto San Ángel, espacio que tuvo de invitada a Sofía Castro, hija de Angélica Rivera.

En muchos de los videos que circularon en redes sociales se pudo ver la alegría de los amigos y familiares que los acompañaron, en especial del padre de la actriz, Roberto Blandón.

Por desgracia para ambos y sorpresa de todos, la pareja decidió separarse en el año 2018 a poco más de medio año de haber echado la casa por la ventana. En este caso, Regina Blandón aseguró que "la ruptura no fue amistosa" con el CEO y co-fundador de The Comedy Co.

"Creo que tomar ese paso nos ayudó a los dos y pues sí, no fue una ruptura amistosa, pero creo que nos enseñamos mucho y cada quien está, creo, con la persona que nos hace muy feliz y que nos llena de otra forma", le dijo la actriz a Isabel Lascurain.

SIGUE LEYENDO:

"No fue una ruptura amistosa": Regina Blandón habla por primera vez de su divorcio con Roberto Flores | VIDEO

La Casa de los Famosos 2: Salvador Zerboni habló pestes de Belinda frente a Laura Bozzo | VIDEO

Mariana García, presunta novia de Christian Nodal, eleva la temperatura en Instagram con mini vestido azul