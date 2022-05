Mon Laferte confiesa que estuvo a punto de quitarse la vida; ¿por un amor? | VIDEO

Mon Laferte es una cantante reconocida originaria de Chile; sin embargo, ha sido toda una revelación en America Latina donde ha dejado buen sabor de boca con su música. Por esta razón no es extraño que sea invitada a varios espacios como el canal de YouTube "Netas Divinas" donde un conjunto de famosas le realizó una interesante entrevista.

Sentada en el enorme sillón desde donde bromean Consuelo Duval, Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magún y Galilea Montijo, la intérprete de "Tu falta de querer" expuso algunos puntos de su vida personal y profesional como su nueva fase como madre y cómo se siente al tiempo de cumplir sus compromisos musicales.

En este sentido dijo que el tema de la lactancia y que se ha llegado a sentir como una mala madre, por tener que dejar (por breves momentos) al pequeño Joel. Sin embargo, esto la llevó a tocar un hecho sensible en su vida: la depresión.

"Yo pensé que podría tener depresión (postparto), pero yo tengo que decirles que yo tomo antidepresivos y estoy dándole pecho a mi bebé, pero mi doctor me dejó seguir tomando mis antidepresivos", reveló la chilena.

Mon Laferte pensó en quitarse la vida

De manera directa Consuelo Duval le preguntó a Norma Monserrat Bustamante Laferte, nombre completo de la cantante, el porqué tomaba lo antidepresivos. Aunque ella intentó evadir el tema diciendo que pudo haber sido causa de "lo acumulado de la vida", no obstante, terminó por revelar que intentó suicidarse hace muchos años.

"Mi psiquiatra me dice que no, que no es momento. Terapia, tomo terapia soy súper rigurosa con eso y a veces ya no sé ni qué decirle a mi terapeuta, pero igual estoy ahí porque es súper importante", narró la famosa cantante.

Cabe destacar que todas las conductoras escucharon con respeto a su invitada y no hicieron más preguntas al respecto para de inmediato regresar al tema de la maternidad.

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.

